На Львовщине мужчина получил 1 год тюрьмы за угрозы журналисту

Во Львовской области за угрозы журналисту издания "Выбор – правозащитник Львовщины" 46-летнего мужчину приговорили к 1 году лишения свободы.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По публичному обвинению прокуроров Дрогобычской окружной прокуратуры суд назначил 46-летнему жителю Львовской области реальное наказание в виде 1 года лишения свободы за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста и угрозу ему насилием (ч. 2 ст. 171 и ч. 1 ст. 345-1 УК Украины)".

Детали: В суде прокуроры доказали, что в 2021 году обвиняемый – брат сотрудника патрульной полиции, угрожал журналисту издания "Выбор – правозащитник Львовщины".

Медийщик выполнял редакционное задание, собирая информацию о соблюдении полицейскими требований законодательства во время патрулирования Дрогобычского района.

Осужденный мужчина требовал от журналиста прекратить, запугивая его избиением и убийством.

Кроме лишения свободы, суд назначил мужчине штраф в размере 3 400 грн и взыскал с обвиняемого 55 тыс. грн материального и 200 тыс. грн морального ущерба в пользу потерпевшего.