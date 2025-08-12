В Україні буде тепло і без опадів
Вівторок, 12 серпня 2025, 13:28
Найближчими днями в Україні очікуються тепла погода без опадів.
Джерело: Укргідрометцентр
Дослівно УГМЦ: "13-15 серпня без опадів. Вітер переважно північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-16°, вдень 23-29°; на Закарпатті та півдні країни вночі 14-20°, вдень 27-33°".
Деталі: У Києві у середу-п’ятницю мінлива хмарність, без опадів, вночі 14-16°, вдень 25-27°, вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.