В Україні буде тепло і без опадів

Найближчими днями в Україні очікуються тепла погода без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "13-15 серпня без опадів. Вітер переважно північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-16°, вдень 23-29°; на Закарпатті та півдні країни вночі 14-20°, вдень 27-33°".

Деталі: У Києві у середу-п’ятницю мінлива хмарність, без опадів, вночі 14-16°, вдень 25-27°, вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.