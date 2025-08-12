Все разделы
В Украине будет тепло и без осадков

Ирина БалачукВторник, 12 августа 2025, 13:28
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "13-15 августа без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-16°, днем 23-29°; на Закарпатье и юге страны ночью 14-20°, днем 27-33°".

Детали: В Киеве в среду-пятницу переменная облачность, без осадков, ночью 14-16°, днем 25-27°, ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

