Чехія виступає проти того, щоб розділяти процеси вступу України та Молдови в ЄС

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінВівторок, 12 серпня 2025, 14:56

Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна проти розділення України та Молдови на шляху до Європейського Союзу.

Джерело: Ліпавський під час спільної пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою, передає кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Під час візиту до Києва Ліпавський заявив, що його країна просуває якнайшвидше відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України в ЄС. Водночас він застеріг, що його країна проти "декаплінгу" (decoupling), тобто розділення України і Молдови на шляху до ЄС.

"Безумовно, ми просуваємо відкриття першого кластера переговорів якомога швидше і точно не налаштовані на те, щоб без потреби роз'єднувати процес, який зараз відбувається разом із Молдовою", – наголосив він.

Також Ліпавський нагадав, що членство в ЄС не може бути досягнуто без виконання ключових рекомендацій щодо правосуддя та корупції.

Як відомо, фактичний початок переговорів України про вступ заблокований з боку угорського прем’єра Віктора Орбана, який активно використовує тему вступу України до ЄС у своїх внутрішньополітичних інтересах. 

Зокрема, угорська влада влаштувала маніпулятивне опитування громадян щодо того, чи згодні вони на вступ України до ЄС, та стверджує, що 95% проголосували проти

Вето Угорщини порушило питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед осінніми парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути. 

Данія на початку головування у Раді ЄС пообіцяла максимальний тиск на Угорщину для розблокування запуску переговорів з Україною.  

Читайте також: Європа без варіантів. Чому Зеленський повернувся до антикорупції та що буде з рухом до ЄС

ЧехіяЄСМолдова
