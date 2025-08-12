Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия выступает против разделения процессов вступления Украины и Молдовы в ЕС

Уляна Кричковская, Александр ШумилинВторник, 12 августа 2025, 14:56

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна против разделения Украины и Молдовы на пути в Европейский Союз.

Источник: Липавский во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Во время визита в Киев Липавский заявил, что его страна продвигает скорейшее открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС. В то же время он предупредил, что его страна против "декаплинга" (decoupling), то есть разделения Украины и Молдовы на пути в ЕС.

Реклама:

"Безусловно, мы продвигаем открытие первого кластера переговоров как можно быстрее и точно не настроены на то, чтобы без необходимости разъединять процесс, который сейчас происходит вместе с Молдовой", – подчеркнул он.

Также Липавский напомнил, что членство в ЕС не может быть достигнуто без выполнения ключевых рекомендаций по правосудию и коррупции.

Как известно, фактическое начало переговоров Украины о вступлении заблокировано со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, который активно использует тему вступления Украины в ЕС в своих внутриполитических интересах.

РЕКЛАМА:

В частности, венгерские власти устроили манипулятивный опрос граждан относительно того, согласны ли они на вступление Украины в ЕС, и утверждают, что 95% проголосовали против.

Вето Венгрии подняло вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед осенними парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, потому этого сценария пока удалось избежать.

Дания в начале председательства в Совете ЕС пообещала максимальное давление на Венгрию для разблокирования запуска переговоров с Украиной.

Читайте также: Европа без вариантов. Почему Зеленский вернулся к антикоррупции и что будет с движением в ЕС.

ЧехияЕСМолдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОСУВ "Днипро" о картах с "прорывом россиян на Донбассе": пробралась небольшая группа из 5-10 человек
футболВторой самый дорогой украинец в истории: Забарный стал игроком французского ПСЖ
фото
Россияне ночью нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 1 погибший и 23 пострадавших
Бойцы "Азова" заняли полосу обороны на одном из самых тяжелых участков фронта на Покровском направлении
Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина, Орбан его не подписал
Все новости...
Чехия
Глава МИД Чехии приехал в Украину и предостерег Киев от сворачивания реформ
В странах Балтии и Чехии поддержали Украину на фоне подготовки встречи Путина и Трампа
Президент Чехии: Если цена выживания Украины — временная оккупация РФ, пусть так и будет
Последние новости
16:34
В Софии и по всей Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ в деле о коррупционной покупке оружия
16:29
Массовое отравление в "Китайском привете": ресторатора Кацурина оштрафовали на 48 тысяч гривен
16:26
Сырский выделил дополнительные силы для уничтожения ДРГ на Покровском направлении – Генштаб
16:08
Спрос увеличивается: ОПЕК меняет прогнозы спроса на нефть
15:52
Украинские штурмовики зачистили Степногорск от российских ДРГ
15:52
Итальянский спортсмен умер на Всемирных играх
15:50
Между Киевом и Одессой будет курсировать дополнительный поезд: даты и время отправления
15:42
Посол ЕС о назначении нового члена ВККС: Украина движется вперед с реформами
15:41
Негативные эффекты: РФ за полгода потеряла более $20 миллиардов сырьевого экспорта
15:35
На Закарпатье разоблачили партию поддельных "Лабубу"
Все новости...
Реклама:
Реклама: