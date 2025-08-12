Швейцарія ввела нові санкції проти Росії та зменшила граничну ціну на нафту

12 серпня Швейцарія розширила санкційні списки, додавши ще 14 осіб і 41 організацію, пов’язаних із Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційну заяву уряду країни

Деталі: Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), який контролює санкції Швейцарії, розширив списки санкцій проти Росії. Таким чином Швейцарія прийняла низку поправок, запроваджених Європейським Союзом у рамках 18-го пакета санкцій.

Ці заходи набувають чинності 12 серпня.

З цього дня ще 14 осіб та 41 суб’єкт господарювання Росії підпадають під заморожування активів та заборону на надання економічних ресурсів. Цим особам також заборонено в’їзд та транзит через Швейцарію.

"Серед нових суб’єктів санкцій – російські та міжнародні компанії, що управляють суднами тіньового флоту, торговці російською сировою нафтою та постачальники військово-промислового комплексу Росії, включаючи тих, що базуються в третіх країнах", – йдеться у заяві.

Крім того, ще 105 суден з третіх країн тепер підпадають під всеосяжну заборону на купівлю, продаж та надання послуг. Це переважно танкери, які входять до складу тіньового флоту Росії, що обходить обмеження на ціну російської сирої нафти та нафтопродуктів, або перевозять військові товари для Росії.

EAER також знизило обмеження на ціну російської сирої нафти до $47,6 за барель. Водночас у заяві зазначили, що обмеження на ціну на нафту набирає чинності з 3 вересня.

У торговельному секторі 26 нових суб’єктів, у тому числі деякі в третіх країнах, підпадають під більш суворі обмеження експортного контролю, зокрема за обхід експортних обмежень на безпілотні літальні апарати.

Швейцарія також прийняла додаткові списки, запроваджені ЄС 15 липня щодо Молдови та 18 липня щодо Білорусі.

У контексті Молдови: ще сім осіб та три організації тепер підпадають під заморожування активів та заборону на надання економічних ресурсів.

"Ці списки спрямовані проти осіб та організацій, які беруть участь у зусиллях Росії з метою впливу на референдум щодо членства Молдови в ЄС та президентські вибори 2024 року", – пояснили у заяві.

А щодо Білорусі: вісім білоруських компаній оборонної промисловості тепер підпадають під заморожування активів та заборону на надання економічних ресурсів.

