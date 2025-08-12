Все разделы
Швейцария ввела новые санкции против России и снизила предельную цену на нефть

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 12 августа 2025, 17:49
Швейцария ввела новые санкции против России и снизила предельную цену на нефть
Иллюстративное фото: Getty Images

12 августа Швейцария расширила санкционные списки, добавив еще 14 человек и 41 организацию, связанных с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальное заявление правительства страны.

Детали: Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER), который контролирует санкции Швейцарии, расширил списки санкций против России. Таким образом Швейцария приняла ряд поправок, введенных Европейским Союзом в рамках 18-го пакета санкций.

Эти меры вступают в силу 12 августа.

С этого дня еще 14 человек и 41 субъект хозяйствования России подпадают под замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Этим лицам также запрещен въезд и транзит через Швейцарию.

"Среди новых субъектов санкций – российские и международные компании, управляющие судами теневого флота, торговцы российской сырой нефтью и поставщики военно-промышленного комплекса России, включая тех, которые базируются в третьих странах", – говорится в заявлении.

Кроме того, еще 105 судов из третьих стран теперь подпадают под всеобъемлющий запрет на покупку, продажу и оказание услуг. Это преимущественно танкеры, которые входят в состав теневого флота России, что обходит ограничения на цену российской сырой нефти и нефтепродуктов, или перевозят военные товары для России.

EAER также снизило ограничения на цену российской сырой нефти до $47,6 за баррель. В то же время в заявлении отметили, что ограничение на цену на нефть вступает в силу с 3 сентября.

В торговом секторе 26 новых субъектов, в том числе некоторые в третьих странах, подпадают под более строгие ограничения экспортного контроля, в частности за обход экспортных ограничений на беспилотные летательные аппараты.

Швейцария также приняла дополнительные списки, введенные ЕС 15 июля по Молдове и 18 июля по Беларуси.

В контексте Молдовы: еще семь человек и три организации теперь подпадают под замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов.

"Эти списки направлены против лиц и организаций, участвующих в усилиях России с целью влияния на референдум о членстве Молдовы в ЕС и президентские выборы 2024 года", – пояснили в заявлении.

А по Беларуси: восемь белорусских компаний оборонной промышленности теперь подпадают под замораживание активов и запрет на предоставление экономических ресурсов.

Напомним:

