Миллионная взятка за победу в конкурсе на строительство жилья для военных: в Киеве раскрыта схема

Антикоррупционные органы совместно с Нацполицией сообщили и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины о подозрении в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков.

Источник: НАБУ, САП, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно НАБУ: "По данным следствия, чиновник предложил обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Святошинском районе Киева. Для реализации плана привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долл. США.

Реклама:

Деньги должны были передаваться тремя траншами через банковские ячейки: 100 тыс. долл. США — после начала конкурса; 400 тыс. долл. США — за подписание договора на строительство; 800 тыс. долл. США — после завершения первой очереди строительства.

После объявления о начале конкурса застройщик предложил уменьшить сумму до 1 млн долларов США и предоставил первый транш.

В июне 2025 года соучастников преступления разоблачили сразу после получения части средств. Собранные доказательства дали основания сообщить о подозрении и самому чиновнику".

РЕКЛАМА:

Детали: По данным источников "Украинской правды", речь идет об и.о. начальника Главного управления имущества и ресурсов Минобороны Виталии Гайдуке и взятке от директора ООО "Астрон Трейд" Сергея Шафранского за содействие в подписании инвестиционного договора об участии в строительстве многоквартирного 16-этажного жилого дома на земельном участке в Святошинском районе Киева.

Действия служащего квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Что касается сообщников организатора схемы, по данным источников УП, 10 июня сотрудники ДСР и ГСУ Нацполиции задержали при получении неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США представителя ССО подполковника Александра Тиршу и представителя МОУ Алексея Стасюка.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения – взятие под стражу с альтернативой залога в сумме 53 млн каждому. Позже суд снизил размер залогов до 40 млн. По данным УП, по состоянию на 12 августа, залог не был внесен.