Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Латвія долучиться до ініціативи НАТО з постачання Україні американської зброї

Марія Ємець, Тетяна ОлійникВівторок, 12 серпня 2025, 21:13
Латвія долучиться до ініціативи НАТО з постачання Україні американської зброї
Фото ілюстративне - getty images

Латвія надасть від 2 мільйонів євро на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.

Джерело: як повідомляє Delfi, про це оголосила прем’єрка Евіка Сіліня після засідання уряду у вівторок, пише "Європейська правда"

Деталі: 12 серпня на засіданні латвійського уряду обговорили участь в ініціативі НАТО із забезпечення України необхідною американською зброєю. Після нього Сіліня оголосила, що Латвія приєднається до неї.

Реклама:

"Обсяги фінансового внеску Латвії на цю ініціативу будуть уточнені, проте це буде не менше 2 мільйонів євро", – заявила прем’єрка. 

Про готовність Латвії долучитися було відомо ще минулого тижня після розмови президентів Володимира Зеленського та Едгарса Рінкевичса, проте без деталей. 

Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні американської зброї – Priority Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.

РЕКЛАМА:

Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 500 млн доларів.

Неофіційно відомо, що перші надходження зброї та боєприпасів у рамках ініціативи PURL розпочнуться вже наступними тижнями.

Латвіядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Орбан заявив, що Росія "вже виграла" війну проти України
Президент про прорив РФ біля Добропілля: Інформаційний фон перед зустріччю Трампа і Путіна
Мільйонний хабар за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військових: у Києві викрито схему
ДоповненоВ Болгарії проходять обшуки за запитом НАБУ в справі про корупційну купівлю зброї
"Київстар" розпочинає тестування супутникового зв'язку Starlink
Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців до 22 років
Усі новини...
Латвія
У Латвії заблокували ще десять сайтів з роспропагандою
Від Брієдіса до Ф'юрі: 5 найкращих боїв Олександра Усика
Глава МЗС Латвії закликає Трампа не зволікати із санкціями проти Росії
Останні новини
21:20
Росія використовує чотири модифікації "Шахедів" для атак на Україну – радник ОП
21:13
Латвія долучиться до ініціативи НАТО з постачання Україні американської зброї
21:08
Санкції проти РФ змусили Індію вперше за 4 роки поставити дизель до Китаю
21:00
На глибині близько 7 тисяч метрів: учені знайшли у Тихому океані раніше невідому екосистему
20:58
Орбан заявив, що Росія "вже виграла" війну проти України
20:57
Єдиний в Європі у цій галузі: Фонд держмайна не зміг продати "Інститут титану"
20:53
Президент про прорив РФ біля Добропілля: Інформаційний фон перед зустріччю Трампа і Путіна
20:50
У Білому домі назвали місто, де відбудеться зустріч Трампа з Путіним
20:30
"Не всі мирні угоди є мирними": Матернова закликала не допустити повторення Мюнхена і Ялти
20:30
Зеленський: Ми не вийдемо з Донбасу, він для росіян – плацдарм для нового наступу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: