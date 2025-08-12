Все разделы
Латвия присоединится к инициативе НАТО по поставкам американского оружия в Украину

Мария Емец, Татьяна ОлейникВторник, 12 августа 2025, 21:13
Фото иллюстративное - getty images

Латвия выделит от 2 миллионов евро на инициативу НАТО по поставкам Украине американского оружия.

Источник: как сообщает Delfi, об этом объявила премьер-министр Эвика Силиня после заседания правительства во вторник, пишет "Европейская правда"

Детали: 12 августа на заседании латвийского правительства обсудили участие в инициативе НАТО по обеспечению Украины необходимым американским оружием. После него Силиня объявила, что Латвия присоединится к ней.

"Объемы финансового вклада Латвии в эту инициативу будут уточнены, однако это будет не менее 2 миллионов евро", – заявила премьер-министр.

О готовности Латвии присоединиться было известно еще на прошлой неделе после разговора президентов Владимира Зеленского и Эдгарса Ринкевичса, однако без подробностей.

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование за счет взносов других членов Альянса.

Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на $500 млн, в который вошли компоненты и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 500 млн долларов.

Неофициально известно, что первые поставки оружия и боеприпасов в рамках инициативы PURL начнутся уже в ближайшие недели.

 

Латвияпомощь Украине
