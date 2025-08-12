Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білому домі не виключають "майбутніх планів" щодо поїздки Трампа до РФ

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникВівторок, 12 серпня 2025, 21:45
У Білому домі не виключають майбутніх планів щодо поїздки Трампа до РФ
Фото - getty images

У Білому домі не виключають "майбутніх планів" щодо поїздки американського президента Дональда Трампа до Росії.

Джерело: про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, цитує AP, пише "Європейська правда"

Деталі: Лівітт заявив, що Трамп у п'ятницю, 15 серпня, відправиться до Аляски, де запланована двостороння зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Реклама:

Журналісти запитали у Лівітт, чи може Трамп після цього відправитися до Росії або зробити це в майбутньому.

"Можливо, в майбутньому є плани поїздки до Росії", – відповіла прессекретарка Білого дому на це.

Зазначимо, Лівітт також розповіла, що Трамп та очільник Кремля зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці.

РЕКЛАМА:

Президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Крім того, Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

А Зеленський, своєю чергою, напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника

Трампросійсько-українська війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Орбан заявив, що Росія "вже виграла" війну проти України
Президент про прорив РФ біля Добропілля: Інформаційний фон перед зустріччю Трампа і Путіна
Мільйонний хабар за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військових: у Києві викрито схему
ДоповненоВ Болгарії проходять обшуки за запитом НАБУ в справі про корупційну купівлю зброї
"Київстар" розпочинає тестування супутникового зв'язку Starlink
Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців до 22 років
Усі новини...
Трамп
У Білому домі назвали місто, де відбудеться зустріч Трампа з Путіним
Зеленський про майбутню зустріч Путіна і Трампа: "Нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть"
На Алясці перед зустріччю Трампа і Путіна скликають антипутінський протест
Останні новини
23:08
Зеленський заявив, що втрати РФ приблизно втричі перевищують українські
23:06
Італія хоче зменшити частку Китаю в стратегічних компаніях країни, щоб задобрити Трампа
22:47
Генштаб: На фронті з початку року відбулось 133 бойових зіткнення
22:18
"В Україні досі немає єдиного органу, що відповідав би за ці справи": як покарати росіян за сексуальне насильство
22:10
Китай "розриває усі контакти" з президентом Чехії після його зустрічі з духовним лідером Тибету
22:05
Для реалізації операції "Павутина" СБУ створила приховану компанію у Челябінську – Малюк
22:01
футболКиївське "Динамо" вдруге програло "Пафосу" та вилетіло з Ліги чемпіонів
21:58
Зеленський: ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині
21:52
Брак запчастин: "АвтоВАЗ" не зміг запустити масове виробництво нової Lada
21:45
У Білому домі не виключають "майбутніх планів" щодо поїздки Трампа до РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: