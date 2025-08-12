У Білому домі не виключають "майбутніх планів" щодо поїздки Трампа до РФ

У Білому домі не виключають "майбутніх планів" щодо поїздки американського президента Дональда Трампа до Росії.

Джерело: про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, цитує AP, пише "Європейська правда"

Деталі: Лівітт заявив, що Трамп у п'ятницю, 15 серпня, відправиться до Аляски, де запланована двостороння зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Журналісти запитали у Лівітт, чи може Трамп після цього відправитися до Росії або зробити це в майбутньому.

"Можливо, в майбутньому є плани поїздки до Росії", – відповіла прессекретарка Білого дому на це.

Зазначимо, Лівітт також розповіла, що Трамп та очільник Кремля зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці.

Президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Крім того, Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

А Зеленський, своєю чергою, напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника.