Зеленський про майбутню зустріч Путіна і Трампа: "Нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть"

Альона Мазуренко Вівторок, 12 серпня 2025, 16:51
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і очільника Кремля Володимира Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника. 

Джерело: Зеленський на пресконференції 12 серпня

Пряма мова: "Що стосується перемовин, у будь-якому випадку, вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме.

Тому розмова Путіна і Трампа може бути важливою для їхнього двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Я дуже вірю і надіюсь, що президент США це розуміє і усвідомлює".

Деталі: Зеленський також додав, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів, однак дата поки невідома: "Там будуть підійматися ті чи інші питання. Стояти на правді, безумовно робити все, щоб ця війна закінчилася. Є речі, які є у тебе в серці, а є речі, які є у тебе в Конституції". 

Нагадаємо:

  • Трамп сказав, що очікує, що його зустріч з Путіним буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.
  • Він також висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.
  • Переговори Трампа і Путіна заплановані на 15 серпня на Алясці.

ЗеленськийТрампПутінросійсько-українська війна
