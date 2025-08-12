Зеленський про майбутню зустріч Путіна і Трампа: "Нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть"

Президент Володимир Зеленський напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і очільника Кремля Володимира Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника.

Джерело: Зеленський на пресконференції 12 серпня

Пряма мова: "Що стосується перемовин, у будь-якому випадку, вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме.

Тому розмова Путіна і Трампа може бути важливою для їхнього двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Я дуже вірю і надіюсь, що президент США це розуміє і усвідомлює".

Деталі: Зеленський також додав, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів, однак дата поки невідома: "Там будуть підійматися ті чи інші питання. Стояти на правді, безумовно робити все, щоб ця війна закінчилася. Є речі, які є у тебе в серці, а є речі, які є у тебе в Конституції".

