Генштаб: На фронті з початку року відбулось 133 бойових зіткнення

Тетяна ОлійникВівторок, 12 серпня 2025, 22:47
Генштаб: На фронті з початку року відбулось 133 бойових зіткнення
фото - генштаб зсу в facebook

Від початку року на фронті відбулось 133 бойових зіткнення, з них 35 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 12 серпня

Дослівно: "Загалом, від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення".

"Російські загарбники завдали одного ракетного удару чотирма ракетами та 67 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1 528 дронів-камікадзе та здійснили 3 637 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку агресор атакував поблизу Кіндрашівки, Московки та Куп’янська – українські захисники зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в напрямку Шандриголового й Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили вісім штурмів окупаційних військ у районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог двічі  штурмував позиції наших захисників в районах Олександро-Шультиного та Ступочок.

Чотири рази росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Неліпівки, Щербинівки та Яблунівки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував в районах Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також у напрямку Родинського та Променя. Наші захисники зупинили 33 штурмові дії противника, ще два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки та Андріївки-Клевцового.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступав у напрямку Полтавки, завдав авіаційного удару по району населеного пункту Білогір'я.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії ворога у районі Кам’янського. Населені пункти Степногірськ та Плавні зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Придніпровському напрямку ворог шість разів атакував у бік позицій наших захисників.

