Генштаб: На фронте с начала года произошло 133 боевых столкновения

Татьяна ОлейникВторник, 12 августа 2025, 22:47
фото - генштаб всу в facebook

С начала года на фронте произошло 133 боевых столкновения, из них 35 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 12 августа

Дословно: "Всего с начала суток произошло 133 боевых столкновения".

"Российские захватчики нанесли один ракетный удар четырьмя ракетами и 67 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1 528 дронов-камикадзе и осуществили 3 637 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг осуществил три наступательных действия в районе населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении агрессор атаковал вблизи Кондрашевки, Московки и Купянска – украинские защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в направлении Шандриголового и Серебрянки.

На Северском направлении наши защитники отбили восемь штурмов оккупационных войск в районах Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах Александро-Шультиного и Ступочек.

Четыре раза россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Нелиповки, Щербиновки и Яблоновки.

На Покровском направлении с начала суток противник атаковал в районах Попового Яра, Владимировки, Колодезов, Никаноровки, Нового Шахового, Новоекономичного, Зверового, Удачного, а также в направлении Родинского и Променя. Наши защитники остановили 33 штурмовые действия противника, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах Дачного, Новоукраинки, Вольного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Воскресенки и Андреевки-Клевцового.

На Гуляйпольском направлении враг наступал в направлении Полтавки, нанес авиационный удар по району населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении украинские воины отбили две штурмовые операции врага в районе Каменского. Населенные пункты Степногорск и Плавни подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг шесть раз атаковал в сторону позиций наших защитников.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
