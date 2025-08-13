МАГАТЕ: Пожежа біля Запорізької АЕС не спричинила підвищення рівня радіації

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що пожежа 12 липня поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) не вплинула на рівень радіації та не становить загрози для ядерної безпеки.

Джерело: пресслужба МАГАТЕ

Деталі: Повідомляється, що співробітники МАГАТЕ спостерігали за пожежею біля градирень станції з адміністративній будівлі.

Реклама:

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що під час інциденту не було зафіксовано підвищення рівня радіації, відсутня загроза ядерній безпеці і ніхто не постраждав.

Передісторія: