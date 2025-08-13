МАГАТЕ: Пожежа біля Запорізької АЕС не спричинила підвищення рівня радіації
Середа, 13 серпня 2025, 01:44
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що пожежа 12 липня поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) не вплинула на рівень радіації та не становить загрози для ядерної безпеки.
Джерело: пресслужба МАГАТЕ
Деталі: Повідомляється, що співробітники МАГАТЕ спостерігали за пожежею біля градирень станції з адміністративній будівлі.
Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що під час інциденту не було зафіксовано підвищення рівня радіації, відсутня загроза ядерній безпеці і ніхто не постраждав.
Передісторія:
- На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС у районі вантажного порту 12 серпня спостерігалося задимлення.