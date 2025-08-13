Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МАГАТЭ: Пожар возле Запорожской АЭС не привел к повышению уровня радиации

Иван ДьяконовСреда, 13 августа 2025, 01:44
МАГАТЭ: Пожар возле Запорожской АЭС не привел к повышению уровня радиации
Фото: Telegram-канал other_nikopol

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что пожар 12 июля возле градирен временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не повлиял на уровень радиации и не представляет угрозы для ядерной безопасности.

Источник: пресс-служба МАГАТЭ

Детали: Сообщается, что сотрудники МАГАТЭ наблюдали за пожаром возле градирен станции из административного здания.

Реклама:

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что во время инцидента не было зафиксировано повышения уровня радиации, отсутствует угроза ядерной безопасности и никто не пострадал.

Предыстория:

ЗАЭСМАГАТЭ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский заявил, что потери РФ примерно в три раза превышают украинские
Для реализации операции "Паутина" СБУ создала скрытую компанию в Челябинске – Малюк
Орбан заявил, что Россия "уже выиграла" войну против Украины
Миллионная взятка за победу в конкурсе на строительство жилья для военных: в Киеве раскрыта схема
ДополненоВ Софии и по всей Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ в деле о коррупционной покупке оружия
"Киевстар" начинает тестирование спутниковой связи Starlink
Все новости...
ЗАЭС
Рядом с Запорожской АЭС заметили пожар: предварительно горит грузовой порт
Армия РФ повредила Внешний кризисный центр Запорожской АЭС
Санкции в отношении "Росатома" ввели за оккупацию ЧАЭС и ЗАЭС - Минэнерго
Последние новости
02:23
Рубио: Трамп не рассматривает встречу на Аляске как уступку Путину
01:56
футболБез Забарного, но с россиянином: ПСЖ объявил заявку на матч Суперкубка УЕФА
01:44
МАГАТЭ: Пожар возле Запорожской АЭС не привел к повышению уровня радиации
00:52
Трамп и Венс в среду проведут виртуальную встречу с Зеленским перед саммитом с Путиным – СМИ
00:21
Рубио и Лавров обсудили подготовку к саммиту Трампа и Путина на Аляске
23:56
теннисСвитолина назвала три самые знаковые победы на турнирах Grand Slam
23:49
Новости экономики 12 августа: Замедление производства боеприпасов, пожар рядом с ЗАЭС
23:34
В Минобороны РФ обвинили Украину в якобы "подготовке провокации" перед переговорами Трампа и Путина
23:30
Госстат впервые за 3,5 года проведет масштабный опрос домохозяйств
23:08
Зеленский заявил, что потери РФ примерно в три раза превышают украинские
Все новости...
Реклама:
Реклама: