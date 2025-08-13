МАГАТЭ: Пожар возле Запорожской АЭС не привел к повышению уровня радиации
Среда, 13 августа 2025, 01:44
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что пожар 12 июля возле градирен временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не повлиял на уровень радиации и не представляет угрозы для ядерной безопасности.
Источник: пресс-служба МАГАТЭ
Детали: Сообщается, что сотрудники МАГАТЭ наблюдали за пожаром возле градирен станции из административного здания.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что во время инцидента не было зафиксировано повышения уровня радиации, отсутствует угроза ядерной безопасности и никто не пострадал.
Предыстория:
- На временно оккупированной Запорожской АЭС в районе грузового порта 12 августа наблюдалось задымление.