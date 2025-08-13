Посол України відреагував на інцидент з прапором УПА на концерті Коржа у Варшаві

Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на події під час концерту білоруського репера Макса Коржа минулої суботи на Національному стадіоні у Варшаві та наголосив, що ті, хто порушує закон у Польщі, повинні відповідати за це згідно з польським законодавством.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Пряма мова: "Я взагалі не розумію, чому українці пішли на цей стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну і знищують Україну. "Переконаний, що польські правоохоронні органи здійснять необхідні дії для покарання винних".

Він наголосив, що ті, хто порушує закон у Польщі, повинні відповідати за це згідно з польським законодавством.

За його словами, "українці, які, як і я, є гостями в цій країні, повинні дотримуватися законів, що діють у Польщі". Той, хто порушує закон і порушує традиції, кому бракує розуміння і відчуття певної суспільної чутливості, повинен нести відповідальність, сказав посол України в Польщі.

Він також зазначив, що такі дії, як на суботньому концерті, є частиною ворожого наративу Росії. "Чим більше таких провокацій, тим більше це загрожує нашим двостороннім відносинам, але також негативно впливає на українців, які проживають у Польщі, які здебільшого не порушують закон", – оцінив він.

За його словами, люди, які неналежним чином поводилися на концерті, "приїхали з інших країн і не живуть постійно в Польщі".

Тим не менш, він оцінив, що це був дуже шокуючий випадок. "Це не вписується в наші зусилля, спрямовані на розвиток добрих відносин з Польщею, співпрацю в різних сферах і формування доброї атмосфери, в тому числі, наприклад, у вирішенні історичних питань, які є дуже чутливими для наших двосторонніх відносин", – підсумував Василь Боднар.

Минулих вихідних на Національному стадіоні відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа, популярного музичного виконавця в країнах Східної Європи.

Серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА, про що повідомив депутат "Права і справедливості" Даріуш Матецький, який оголосив, що передасть справу до Окружної прокуратури у Варшаві. Українець, який приніс червоно-чорний прапор на концерт, а потім демонстрував його, публікуючи кадри цього, зокрема, в TikTok, вибачився за свою поведінку.

"Якщо хтось відчув себе ображеним, я перепрошую. Я вдячний усім полякам, які допомагали і допомагають українцям. Дуже дякую від щирого серця і ще раз перепрошую", – сказав він у відео, опублікованому з цього приводу.

Під час концерту столична поліція затримала 109 осіб за низку правопорушень, зокрема, за зберігання наркотиків, порушення тілесної недоторканності працівників служби безпеки, зберігання та носіння піротехнічних засобів, а також порушення громадського порядку на масовому заході. Співробітники поліції оштрафували 50 осіб на загальну суму близько 11 500 злотих. До суду було подано 38 клопотань про покарання.

На ексцеси на суботньому концерті відреагував у вівторок глава польського уряду Дональд Туск, який перед засіданням кабінету міністрів оголосив, що проти 63 осіб розпочато процедуру видворення з країни, з них 57 – українці.

У вівторок Туск звинуватив Росію у спробах розсварити Варшаву та Київ. Він заявив, що антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій Путіна.