Посол Украины отреагировал на инцидент с флагом УПА на концерте Коржа в Варшаве

Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на события во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в минувшую субботу на Национальном стадионе в Варшаве и подчеркнул, что те, кто нарушает закон в Польше, должны отвечать за это в соответствии с польским законодательством.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Прямая речь: "Я вообще не понимаю, почему украинцы пошли на этот стадион. Концерт был на русском языке, а те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину. Убежден, что польские правоохранительные органы предпримут необходимые действия для наказания виновных".

Реклама:

Он подчеркнул, что те, кто нарушает закон в Польше, должны отвечать за это согласно польскому законодательству.

По его словам, "украинцы, которые, как и я, являются гостями в этой стране, должны соблюдать законы, действующие в Польше". Тот, кто нарушает закон и нарушает традиции, кому не хватает понимания и ощущения определенной общественной чувствительности, должен нести ответственность, сказал посол Украины в Польше.

РЕКЛАМА:

Он также отметил, что такие действия, как на субботнем концерте, являются частью враждебного нарратива России. "Чем больше таких провокаций, тем больше это угрожает нашим двусторонним отношениям, но также негативно влияет на украинцев, проживающих в Польше, которые в основном не нарушают закон", – оценил он.

По его словам, люди, которые неподобающим образом вели себя на концерте, "приехали из других стран и не живут постоянно в Польше".

Тем не менее, он оценил, что это был очень шокирующий случай. "Это не вписывается в наши усилия, направленные на развитие добрых отношений с Польшей, сотрудничество в различных сферах и формирование хорошей атмосферы, в том числе, например, в решении исторических вопросов, которые являются очень чувствительными для наших двусторонних отношений", – подытожил Василий Боднар.

В минувшие выходные на Национальном стадионе состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа, популярного музыкального исполнителя в странах Восточной Европы.

Среди зрителей были замечены флаги ОУН-УПА, о чем сообщил депутат "Права и справедливости" Дариуш Матецкий, который объявил, что передаст дело в Окружную прокуратуру в Варшаве. Украинец, который принес красно-черный флаг на концерт, а затем демонстрировал его, публикуя кадры этого, в частности, в TikTok, извинился за свое поведение.

"Если кто-то почувствовал себя оскорбленным, я прошу прощения. Я благодарен всем полякам, которые помогали и помогают украинцам. Большое спасибо от всего сердца и еще раз извиняюсь", – сказал он в видео, опубликованном по этому поводу.

Во время концерта столичная полиция задержала 109 человек за ряд правонарушений, в частности, за хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности работников службы безопасности, хранение и ношение пиротехнических средств, а также нарушение общественного порядка на массовом мероприятии. Сотрудники полиции оштрафовали 50 человек на общую сумму около 11 500 злотых. В суд было подано 38 ходатайств о наказании.

На эксцессы на субботнем концерте отреагировал во вторник глава польского правительства Дональд Туск, который перед заседанием кабинета министров объявил, что против 63 человек начата процедура выдворения из страны, из них 57 – украинцы.

Во вторник Туск обвинил Россию в попытках рассорить Варшаву и Киев. Он заявил, что антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий Путина.