Ультраправі у Німеччині випередили блок Мерца за популярністю – опитування

Крайня права партія "Альтернатива для Німеччини" стала найпопулярнішою політичною силою в країні, згідно з новим опитуванням, яке провів Інститут соціальних досліджень та статистичного аналізу Forsa.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: За даними опитування, якби загальнонаціональні вибори відбулися найближчим часом, то 26% німців проголосували б за "АдН".

Реклама:

Такий результат виводить крайньоправу партію на перше місце – вона випереджає блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца, який опустився на другу позицію з 24% підтримки.

Водночас, агреговані дані Politico свідчать, що німецькі консерватори з ХДС зберігають незначну перевагу над "АдН". Однак крайня права партія продовжує зростати після того, як на лютневих федеральних виборах здобула майже 21% голосів – це її найкращий результат в історії.

Нині "АдН" є найбільшою опозиційною силою у Бундестазі.

РЕКЛАМА:

Опитування Forsa також показало, що, зосереджуючись на питаннях зовнішньої політики, таких як війна в Україні та відносини Європи зі США за президентства Дональда Трампа, Мерц дедалі більше втрачає підтримку на внутрішній арені.

Більшість німців незадоволені його канцлерством: 67% заявили, що не задоволені його роботою після 100 днів на посаді, свідчить опитування.

Наступні федеральні вибори в Німеччині заплановані на 2029 рік.

Нещодавно повідомлялося, що вперше з середини травня рейтинг "Альтернативи для Німеччини" піднявся до 25%.

Ще одне опитування показало, що керівний консервативний блок ХДС/ХСС втратив у симпатіях виборців, що поставило їх на один рівень з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".