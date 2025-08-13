Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ультраправые в Германии опередили блок Мерца по популярности – опрос

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 13 августа 2025, 09:47
Ультраправые в Германии опередили блок Мерца по популярности – опрос
фото: Getty Images

Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" стала самой популярной политической силой в стране, согласно новому опросу, проведенному Институтом социальных исследований и статистического анализа Forsa.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: По данным опроса, если бы общенациональные выборы состоялись в ближайшее время, то 26% немцев проголосовали бы за "АдН".

Реклама:

Такой результат выводит крайне правую партию на первое место – она опережает блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца, который опустился на вторую позицию с 24% поддержки.

В то же время, агрегированные данные Politico свидетельствуют, что немецкие консерваторы из ХДС сохраняют незначительное преимущество над "АдГ". Однако крайне правая партия продолжает расти после того, как на февральских федеральных выборах получила почти 21% голосов – это ее лучший результат в истории.

Сейчас "АдГ" является крупнейшей оппозиционной силой в Бундестаге.

РЕКЛАМА:

Опрос Forsa также показал, что, сосредоточиваясь на вопросах внешней политики, таких как война в Украине и отношения Европы с США при президентстве Дональда Трампа, Мерц все больше теряет поддержку на внутренней арене.

Большинство немцев недовольны его канцлерством: 67% заявили, что не удовлетворены его работой после 100 дней на посту, свидетельствует опрос.

Следующие федеральные выборы в Германии запланированы на 2029 год.

Недавно сообщалось, что впервые с середины мая рейтинг "Альтернативы для Германии" поднялся до 25%.

Еще один опрос показал, что правящий консервативный блок ХДС/ХСС потерял в симпатиях избирателей, что поставило их на один уровень с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоЦПК: ГБР прибыло на место службы Шабунина в Харьковской области, чтобы вручить обновленное подозрение
Зеленский в Берлине примет участие в видеоконференции с Трампом и топ-европейцами
Посол Украины отреагировал на инцидент с флагом УПА на концерте Коржа в Варшаве
Катастрофа самолета МАУ в Иране: канадский суд обязал авиакомпанию выплатить компенсацию жертвам
Путин и Трамп встретятся на американской военной базе в Анкоридже – CNN
Рубио: Трамп не рассматривает встречу на Аляске как уступку Путину
Все новости...
Последние новости
11:18
Дроны ГУР поразили нефтеперекачивающую станцию в Брянской области РФ – источник
11:12
С начала полномасштабной войны 19 окупантов получили судебные приговоры за сексуальное насилие
10:48
фотоЦПК: ГБР прибыло на место службы Шабунина в Харьковской области, чтобы вручить обновленное подозрение
10:44
Цены на нефть отреагировали на завершение летнего периода пикового спроса на топливо
10:41
видеоПластику делают "топовые хирурги" – Малюк рассказал, как обеспечивают безопасность негласных агентов СБУ
10:18
Зеленский в Берлине примет участие в видеоконференции с Трампом и топ-европейцами
10:15
Франция, Германия и Великобритания готовы возобновить санкции против Ирана
10:12
Президент Румынии анонсировал визит в Киев осенью
09:57
РФ сократила экспорт сжиженного газа: в то же время отгрузки в Китай выросли на 44%
09:52
видеоПокорил новую высоту: Дюплантис в тринадцатый раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
Все новости...
Реклама:
Реклама: