Ультраправые в Германии опередили блок Мерца по популярности – опрос

Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" стала самой популярной политической силой в стране, согласно новому опросу, проведенному Институтом социальных исследований и статистического анализа Forsa.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: По данным опроса, если бы общенациональные выборы состоялись в ближайшее время, то 26% немцев проголосовали бы за "АдН".

Такой результат выводит крайне правую партию на первое место – она опережает блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца, который опустился на вторую позицию с 24% поддержки.

В то же время, агрегированные данные Politico свидетельствуют, что немецкие консерваторы из ХДС сохраняют незначительное преимущество над "АдГ". Однако крайне правая партия продолжает расти после того, как на февральских федеральных выборах получила почти 21% голосов – это ее лучший результат в истории.

Сейчас "АдГ" является крупнейшей оппозиционной силой в Бундестаге.

Опрос Forsa также показал, что, сосредоточиваясь на вопросах внешней политики, таких как война в Украине и отношения Европы с США при президентстве Дональда Трампа, Мерц все больше теряет поддержку на внутренней арене.

Большинство немцев недовольны его канцлерством: 67% заявили, что не удовлетворены его работой после 100 дней на посту, свидетельствует опрос.

Следующие федеральные выборы в Германии запланированы на 2029 год.

Недавно сообщалось, что впервые с середины мая рейтинг "Альтернативы для Германии" поднялся до 25%.

Еще один опрос показал, что правящий консервативный блок ХДС/ХСС потерял в симпатиях избирателей, что поставило их на один уровень с ультраправой "Альтернативой для Германии".