ЄБРР дасть "Нафтогазу" рекордну позику в 500 млн євро, щоби купити газ на зиму

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 13 серпня 2025, 12:09
ЄБРР дасть Нафтогазу рекордну позику в 500 млн євро, щоби купити газ на зиму
фото Getty Images

"Нафтогаз" і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали рекордну для України угоду про кредит на 500 мільйонів євро на закупівлю газу. 

Джерело: прем’єр-міністр Юлія Свириденко, "Європейська правда"

Деталі: Вона відзначила, що це найбільший проєкт банку в Україні. При цьому вперше такий кредит надається під гарантією ЄС, без державної гарантії України.

"Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими. Дякую ЄБРР та ЄС за підтримку, а також уряду та командам "Нафтогазу" за професійну роботу", – зазначила Свириденко.

В ЄБРР уточнили, що кредит підтримується гарантією ЄС, що покриває 90% суми кредиту в рамках Інвестиційної програми для України, спрямованої на розблокування фінансування для відновлення та довгострокового зростання України.

У банку наголосили, що виділення цих коштів є наслідком масштабних атак Росії на об'єкти видобутку та переробки газу "Нафтогазу" в першій половині 2025 року. 

Це четвертий пакет фінансування, наданий ЄБРР "Нафтогазу" з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України в 2022 році.

Загальний обсяг фінансування "Нафтогазу" з боку банку становить 1,6 млрд євро, включаючи 1,27 млрд євро у вигляді кредитів ЄБРР та 330 млн євро у вигляді грантів, наданих Норвегією через ЄБРР.

У квітні повідомляли, що ЄБРР планує виділити близько 1 мільярда євро протягом 2025 року, щоб допомогти Україні відновити пошкоджений енергетичний сектор та підвищити енергетичну стійкість.

газУкраїнакредитЄвропа
