ЕБРР предоставит "Нафтогазу" рекордный кредит в 500 млн евро для покупки газа на зиму

"Нафтогаз" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали рекордное для Украины соглашение о кредите на 500 миллионов евро на закупку газа.

Источник: премьер-министр Юлия Свириденко, "Европейская правда"

Детали: Она отметила, что это крупнейший проект банка в Украине. При этом впервые такой кредит предоставляется под гарантией ЕС, без государственной гарантии Украины.

"Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы. Спасибо ЕБРР и ЕС за поддержку, а также правительству и командам "Нафтогаза" за профессиональную работу", – отметила Свириденко.

В ЕБРР уточнили, что кредит поддерживается гарантией ЕС, покрывающей 90% суммы кредита в рамках Инвестиционной программы для Украины, направленной на разблокирование финансирования для восстановления и долгосрочного роста Украины.

В банке отметили, что выделение этих средств является следствием масштабных атак России на объекты добычи и переработки газа "Нафтогаза" в первой половине 2025 года.

Это четвертый пакет финансирования, предоставленный ЕБРР "Нафтогазу" с момента начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

Общий объем финансирования "Нафтогаза" со стороны банка составляет 1,6 млрд евро, включая 1,27 млрд евро в виде кредитов ЕБРР и 330 млн евро в виде грантов, предоставленных Норвегией через ЕБРР.

В апреле сообщалось, что ЕБРР планирует выделить около 1 миллиарда евро в течение 2025 года, чтобы помочь Украине восстановить поврежденный энергетический сектор и повысить энергетическую устойчивость.