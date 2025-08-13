Усі розділи
ГУР: У 2025 році РФ планує випустити 79 тисяч "Шахедів"

Валентина РоманенкоСереда, 13 серпня 2025, 13:01
ГУР: У 2025 році РФ планує випустити 79 тисяч Шахедів
виробництво "Шахедів" в Алабузі. скриншот з відео російської пропаганди

Росія продовжує масштабувати виробництво безпілотників, зокрема ударних дронів типу "Шахед", намагаючись замістити імпорт іноземних компонентів.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Суспільному"

Пряма мова: "На жаль, Російська Федерація може нарощувати темпи виробництва безпілотних літальних апаратів різних типів. Наведу основні цифри. Вони планують у 2025 році випустити 79 тисяч безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Якщо розбити це по видах, то "Герань-2" – 40 000 одиниць, "Гарпія-1" – 5700, "Гербера" та інші хибні цілі – близько 34 000. Це ті плани, які є в Російській Федерації".

Деталі: Стосовно того, за рахунок чого нарощується це виробництво Скібіцький зазначив наступне: по-перше, росіяни розгорнули додаткові лінії виробництва – в Іжевську та Єлабузі. Наступне – вони намагаються повністю замістити імпорт усіх компонентів, які використовують.

"На сьогодні планер – це вже їхнє, двигун внутрішнього згоряння, який вони встановлюють, – теж їхнє. Система навігації, за виключенням чіпів та мікроелектроніки – російське виробництво. Антени – та ж "Комета", якщо ви чули. Це – ті елементи, які дозволяють уникнути дії засобів радіоелектронної боротьби", – пояснює представник ГУР.

За словами Скібіцького, таким чином, Росія намагається бути самодостатньою в виробництві такого виду озброєння і має потенціал. Водночас завдання України – попередити це все, не допустити такого збільшення. І, якщо є можливість – знищити саме виробничі потужності.

Цьому сприяють зокрема далекобійні удари вглиб Росії.

Загалом, за словами офіцера, воєнна розвідка використовує стандарти НАТО щодо визначення цілей і завдання уражень. Вони дозволяють як кінетичні, так і некінетичні удари. Тобто це як далекобійні удари, так і інші засоби, які стосуються проведення актів саботажу, зриву виробництва.

ШахедРосіяГУР
