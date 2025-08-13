ГУР: В 2025 году РФ планирует выпустить 79 тысяч "Шахедов"

Россия продолжает масштабировать производство беспилотников, в частности ударных дронов типа "Шахед", пытаясь заместить импорт иностранных компонентов.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью "Суспільному"

Прямая речь: "К сожалению, Российская Федерация может наращивать темпы производства беспилотных летательных аппаратов различных типов. Приведу основные цифры. Они планируют в 2025 году выпустить 79 тысяч беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Если разбить это по видам, то "Герань-2" – 40 000 единиц, "Гарпия-1" – 5700, "Гербера" и другие ложные цели – около 34 000. Это те планы, которые есть в Российской Федерации".

Детали: Относительно того, за счет чего наращивается это производство, Скибицкий отметил следующее: во-первых, россияне развернули дополнительные линии производства – в Ижевске и Елабуге. Далее – они пытаются полностью заместить импорт всех компонентов, которые используют.

"На сегодняшний день планер – это уже их, двигатель внутреннего сгорания, который они устанавливают, – тоже их. Система навигации, за исключением чипов и микроэлектроники – российского производства. Антенны – та же "Комета", если вы слышали. Это – те элементы, которые позволяют избежать действия средств радиоэлектронной борьбы", – объясняет представитель ГУР.

По словам Скибицкого, таким образом Россия пытается быть самодостаточной в производстве такого вида вооружения и имеет потенциал. В то же время задача Украины – предупредить все это, не допустить такого увеличения. И, если есть возможность – уничтожить именно производственные мощности.

Этому способствуют, в частности, дальнобойные удары вглубь России.

В целом, по словам офицера, военная разведка использует стандарты НАТО по определению целей и задач поражения. Они допускают как кинетические, так и некинетические удары. То есть это как дальнобойные удары, так и другие средства, касающиеся проведения актов саботажа, срыва производства.