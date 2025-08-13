Усі розділи
До кінця тижня в Україні буде тепло і сухо, а в неділю прийдуть дощі

Ірина БалачукСереда, 13 серпня 2025, 13:36
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні утримається тепла та суха погода, а з 17 серпня подекуди прогнозують дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "14-16 серпня в Україні утримається суха погода. Вітер переважно північний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-16°, вдень 23-28°, 16 серпня до 30°; на Закарпатті та півдні країни вночі 16-21°, вдень 25-33°".

Деталі: У столиці у четвер-суботу без опадів, вночі 14-16°, вдень 25-27°, вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

