До конца недели в Украине будет тепло и сухо, а в воскресенье придут дожди
Среда, 13 августа 2025, 13:36
В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и сухая погода, а с 17 августа местами прогнозируют дожди.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно УГМЦ: "14-16 августа в Украине сохранится сухая погода. Ветер преимущественно северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-16°, днем 23-28°, 16 августа до 30°; на Закарпатье и юге страны ночью 16-21°, днем 25-33°".
Детали: В столице в четверг-субботу без осадков, ночью 14-16°, днем 25-27°, ветер переменных направлений, 5-10 м/с.