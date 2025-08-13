До конца недели в Украине будет тепло и сухо, а в воскресенье придут дожди

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и сухая погода, а с 17 августа местами прогнозируют дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "14-16 августа в Украине сохранится сухая погода. Ветер преимущественно северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-16°, днем 23-28°, 16 августа до 30°; на Закарпатье и юге страны ночью 16-21°, днем 25-33°".

Реклама:

Детали: В столице в четверг-субботу без осадков, ночью 14-16°, днем 25-27°, ветер переменных направлений, 5-10 м/с.