ГУР: Росія щомісяця виконує план рекрутингу на 105-110%

Головне управління розвідки Міноборони України відзначає доволі високу укомплектованість збройних сил Російської Федерації: держава-агресор має оперативні резерви та рекрутує громадян, обіцяючи великі кошти.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки МОУ генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Суспільному"

Пряма мова: "Однією з сильних сторін угруповання збройних сил Російської Федерації є те, що вони мають оперативні резерви. Вони використовують їх для проведення ротацій, посилення на найбільш критичних ділянках фронту. І, відповідно, для поповнення тих втрат, які вони несуть на полі бою.

Це важливий елемент і ми чітко його відслідковуємо – коли відбуваються ротації, коли підрозділи виводяться на доукомплектування, на відновлення втрат. Укомплектованість збройних сил Російських Федерації доволі висока. Скажімо, офіцерським складом все угруповання військ укомплектовано на 98%. Це дуже високий показник.

Такі ж високі показники вони намагаються утримувати й по комплектуванню особового складу. Цифри, які озвучувалися – 30-35 тисяч людей (на місяць) у залежності від активності бойових дій, – іде на поповнення втрат підрозділів збройних сил Російської Федерації".

Деталі: За словами Скібіцького, близько 25% від цієї кількості на сьогодні – люди, які перебувають у місцях позбавлення волі, знаходяться під слідством, проти яких порушено кримінальні справи.

Загалом плани по рекрутингу Російською Федерацією щомісяця виконуються мінімум на 105-110%, зазначив представник ГУР.

"На сьогодні (інтерв’ю записувалося на початку серпня -ред.) вже виконано близько 67% від тих 343 тисяч, які вони запланували набрати на цей рік. І є попередні дані, що вони вже ухвалили рішення про збільшення цього показника мінімум на 15-17%. Але ми поки не маємо підтвердження, чи це рішення набуло чинності", – сказав Скібіцький.

За його словами, загалом на сьогодні у росіян немає проблем із рекрутингом. Держава-агресор заманює громадян виплатами за підписання першого контракту виплатами, які для пересічного громадянина Російської Федерації, простого робітника, – дуже великі гроші.

Пряма мова: "Ви ж дивіться, вони оголосили часткову мобілізацію тільки один раз – восени 2022 року. Набрали 300 тисяч. Решту вони набирають без мобілізації. Тобто люди йдуть, їх заманюють також пільгами – наприклад, безкоштовним навчанням дітей в вищих навчальних закладах, привабливими умовами по іпотеці тощо.

І, що важливо, сім'ї в Російській Федерації підтримують це. Вони, як-то кажуть, позитивно ставляться до того, що їхній батько, або брат, або син загине на війні. Зате сімʼя буде з грішми. Особливо, знаєте, коли дружина каже: "Краще йди воюй, аніж будеш тут горілку пити цілими днями".

Для нас це незрозуміло. А там суспільство сприймає це, розумієте? Там немає пікетів, якихось інших питань".