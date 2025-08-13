ГУР: Россия ежемесячно выполняет план рекрутинга на 105-110%

Главное управление разведки Минобороны Украины отмечает довольно высокую укомплектованность вооруженных сил Российской Федерации: государство-агрессор имеет оперативные резервы и рекрутирует граждан, обещая большие деньги.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Суспільному"

Прямая речь: "Одной из сильных сторон группировки вооруженных сил Российской Федерации является то, что они имеют оперативные резервы. Они используют их для проведения ротаций, усиления на наиболее критических участках фронта. И, соответственно, для восполнения тех потерь, которые они несут на поле боя.

Это важный элемент, и мы четко его отслеживаем – когда происходят ротации, когда подразделения выводятся на доукомплектование, на восстановление потерь. Укомплектованность вооруженных сил Российской Федерации довольно высока. Скажем, офицерским составом все группировки войск укомплектованы на 98%. Это очень высокий показатель.

Такие же высокие показатели они пытаются удерживать и по комплектованию личного состава. Цифры, которые озвучивались – 30-35 тысяч человек (в месяц) в зависимости от активности боевых действий, – идет на пополнение потерь подразделений вооруженных сил Российской Федерации".

Детали: По словам Скибицкого, около 25% от этого количества на сегодняшний день – люди, которые находятся в местах лишения свободы, находятся под следствием, против которых возбуждены уголовные дела.

В целом планы по рекрутингу Российской Федерацией ежемесячно выполняются минимум на 105-110%, отметил представитель ГУР.

"На сегодняшний день (интервью записывалось в начале августа – ред.) уже выполнено около 67% от тех 343 тысяч, которые они запланировали набрать на этот год. И есть предварительные данные, что они уже приняли решение об увеличении этого показателя минимум на 15-17%. Но мы пока не имеем подтверждения, вступило ли это решение в силу", – сказал Скибицкий.

По его словам, в целом на сегодняшний день у россиян нет проблем с рекрутингом. Государство-агрессор заманивает граждан выплатами за подписание первого контракта, которые для рядового гражданина Российской Федерации, простого рабочего, – очень большие деньги.

Прямая речь: "Вы же смотрите, они объявили частичную мобилизацию только один раз – осенью 2022 года. Набрали 300 тысяч. Остальных они набирают без мобилизации. То есть люди идут, их заманивают также льготами – например, бесплатным обучением детей в высших учебных заведениях, привлекательными условиями по ипотеке и тому подобное.

И, что важно, семьи в Российской Федерации поддерживают это. Они, как говорится, положительно относятся к тому, что их отец, или брат, или сын погибнет на войне. Зато семья будет с деньгами. Особенно, знаете, когда жена говорит: "Лучше иди воюй, чем будешь здесь водку пить целыми днями".

Для нас это непонятно. А там общество воспринимает это, понимаете? Там нет пикетов, каких-то других вопросов".