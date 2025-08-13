Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: поліція проводить понад 150 обшуків

Валентина РоманенкоСереда, 13 серпня 2025, 16:35
Перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: поліція проводить понад 150 обшуків
фото Нацполу

У середу оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції  проводять понад 150 одночасних обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Джерело: Нацполіція, пресслужба ДСР у коментарі УП 

Деталі: Вказано, що йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів. 

Реклама:

За наявними даними, вартість таких "послуг" сягала 25 000 доларів.

 

Заходи тривають за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як уточнили УП в ДСР, слідчі дії відбуваються в столиці та Київській області, Чернігові, Черкасах, Житомирі, на Закарпатті, у Вінниці, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Дніпрі, Миколаєві, Кіровоградській області та охоплять ще й інші регіони.

РЕКЛАМА:

Подробиці спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення усіх слідчих дій.

ухилянтиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Негайне припинення вогню буде центральною темою зустрічі на Алясці, так говорив Трамп
відеоПерекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: поліція проводить понад 150 обшуків
В ДБР пояснили, чому змінили підозру Шабуніну
У Білорусі заявили, що на навчаннях з РФ складуть план застосування ядерної зброї та "Орєшніка"
фотоРезиденцію Путіна на Валдаї оточили дюжиною систем ППО – ЗМІ
ЄБРР дасть "Нафтогазу" рекордну позику в 500 млн євро, щоби купити газ на зиму
Усі новини...
ухилянти
Затримали фальшиву машину медевакуації, якою до кордону з Румунією везли незаконного "пасажира"
У Києві затримали групу лікарів, яка організовувала незаконний виїзд за кордон для військовозобов’язаних
ДБР розслідує смерть мобілізованого з алкогольною залежністю, якого побив представник ТЦК
Останні новини
17:40
Зеленський: Негайне припинення вогню буде центральною темою зустрічі на Алясці, так говорив Трамп
17:38
Матеріал УП потрапив у фінал Національного конкурсу журналістських розслідувань
17:29
Нардепа від ОПЗЖ Христенка, що втік перед вторгненням, оголосили в розшук 
17:27
Нацбанк розповів, скільки "енергетичних кредитів" видали банки
17:27
НБУ показав курс долара і євро на четвер 14 серпня
17:05
Зіркового американського спринтера відсторонили за порушення антидопінгових правил
17:05
Ціни на добрива зростають через заборону ОВА їх ввезення в порти Одеси
17:02
У разі перемир'я в ЄС розглядають пом’якшення санкцій проти РФ – ЗМІ
17:00
АРМА передає в управління елітний будинок і ділянки, що належали олігарху Фуксу
16:53
Пошкодження підводних кабелів: Фінляндія висунула звинувачення капітану танкера
Усі новини...
Реклама:
Реклама: