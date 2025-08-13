Перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: поліція проводить понад 150 обшуків

У середу оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції проводять понад 150 одночасних обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Джерело: Нацполіція, пресслужба ДСР у коментарі УП

Деталі: Вказано, що йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.

Реклама:

За наявними даними, вартість таких "послуг" сягала 25 000 доларів.

Заходи тривають за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як уточнили УП в ДСР, слідчі дії відбуваються в столиці та Київській області, Чернігові, Черкасах, Житомирі, на Закарпатті, у Вінниці, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Дніпрі, Миколаєві, Кіровоградській області та охоплять ще й інші регіони.

РЕКЛАМА:

Подробиці спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення усіх слідчих дій.