Перекрытие каналов переправки мужчин за границу: полиция проводит более 150 обысков

В среду оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 150 одновременных обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.

Источник: Нацполиция, пресс-служба ДСР в комментарии УП

Детали: Указано, что речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов.

По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" достигала 25 000 долларов.

Мероприятия проходят под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Как уточнили УП в ДСР, следственные действия проходят в столице и Киевской области, Чернигове, Черкассах, Житомире, на Закарпатье, в Виннице, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Днепре, Николаеве, Кировоградской области и охватят еще и другие регионы.

Подробности спецоперации правоохранители обещают обнародовать после завершения всех следственных действий.