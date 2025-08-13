Пʼять підозр за співпрацю з Росією: СБУ затримала священника УПЦ (МП) у Запоріжжі 

Співробітники Служби безпеки України затримали протоієрея запорізької єпархії УПЦ (МП) Костянтина Колодку. За даними слідства, він координував агентурну мережу російської воєнної розвідки в місті.

Джерело: Служба безпеки України у Телеграмі, джерела УП у правоохоронних органах, релігієзнавець Андрій Смирнов у Фейсбуці

Дослівно з повідомлення СБУ: "Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у Запоріжжі. За матеріалами справи, ворожий осередок координував настоятель одного із місцевих храмів УПЦ (МП)".

Деталі: За словами співрозмовників УП у правоохоронних органах, ідеться про протоієрея запорізької єпархії УПЦ (МП) Костянтина Колодку, настоятеля храму в честь Святого Духа. Суд відправив священника під варту на 60 діб без альтернативи внесення застави.

В СБУ зазначають, що клірик підшукував проросійських мешканців під час проповідей, в яких "виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів". Згодом він почав вербувати потенційних кандидатів до агентурного апарату країни-агресора.

СБУ викрила його злочинну діяльність, коли затримала у Запоріжжі коригувальника російських ударів. Він уже отримав тюремний вирок. Цей фігурант дав свідчення на священника і відтоді спецслужба почала документувати його підривну діяльність.

Служба безпеки України встановила, що настоятель храму завербував 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини. За інструкцією російської спецслужби агент передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку. Серед іншого він інформував про свій батальйон та суміжні підрозділи, а також пересилав фотокопії документів щодо розгортання нових формувань ЗСУ на передовій.

Як встановило розслідування, священник та військовослужбовець координували свої дії з резидентом від 316-го розвідувального від центру російського ГРУ. Ним виявився колишній правоохоронець із Запоріжжя, який втік на тимчасово окуповану частину території України і почав працювати на Росію.

Під час обшуків у затриманих виявлено телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів. Також СБУ знайшла у священника російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада (ч. 2 ст. 111);

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1, ч. 2 ст. 110):

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 2, ч. 3 ст. 109);

виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2);

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 161).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне увʼязнення.

Довідково: Релігієзнавець Андрій Смирнов інформує, що протоієрей Костянтин Колодка – один із засновників проросійської бойової організації "Радомир".

фото з facebook андрія смирнова

"Колодка був духівником тітушків із "Радомира" та в часи президентства Віктора Януковича був капеланом запорізького "Беркута", – підкреслює Смирнов.

Активістами ГО "Радомир" були спортсмени, колишні міліціонери і силовики, колишні члени Партії регіонів і Комуністичної партії України, активісти громадської організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Вони були організаторами і учасниками спроби захоплення Запорізької облдержадміністрації і Запорізької облради у неділю, 13 квітня 2014 року", – зазначає Смирнов.

Під час обшуків у представників Радомиру 11 січня 2018 року співробітники запорізької СБУ вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість патронів, медалі "патріот Росії", проросійську символіку і роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.