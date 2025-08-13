Пять подозрений в сотрудничестве с Россией: СБУ задержала священника УПЦ (МП) в Запорожье

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали протоиерея запорожской епархии УПЦ (МП) Константина Колодку. По данным следствия, он координировал агентурную сеть российской военной разведки в городе.

Источник: Служба безопасности Украины в Телеграме, источники УП в правоохранительных органах, религиовед Андрей Смирнов в Фейсбуке

Дословно из сообщения СБУ: "Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины нейтрализовала агентурную сеть российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Запорожье. По материалам дела, вражеский центр координировал настоятель одного из местных храмов УПЦ (МП)".

Реклама:

Детали: По словам собеседников УП в правоохранительных органах, речь идет о протоиерее запорожской епархии УПЦ (МП) Константине Колодке, настоятеле храма в честь Святого Духа. Суд отправил священника под стражу на 60 суток без альтернативы внесения залога.

В СБУ отмечают, что клирик подыскивал пророссийских жителей во время проповедей, в которых "оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов". Впоследствии он начал вербовать потенциальных кандидатов в агентурный аппарат страны-агрессора.

СБУ раскрыла его преступную деятельность, когда задержала в Запорожье корректировщика российских ударов. Он уже получил тюремный приговор. Этот фигурант дал показания на священника, и с тех пор спецслужба начала документировать его подрывную деятельность.

РЕКЛАМА:

Служба безопасности Украины установила, что настоятель храма завербовал 41-летнего мобилизованного в местную воинскую часть. По инструкции российской спецслужбы агент передавал данные о дислокации, численности и вооружении украинских войск на Запорожском направлении. Среди прочего он информировал о своем батальоне и смежных подразделениях, а также пересылал фотокопии документов о развертывании новых формирований ВСУ на передовой.

Как установило расследование, священник и военнослужащий координировали свои действия с резидентом от 316-го разведывательного центра российского ГРУ. Им оказался бывший правоохранитель из Запорожья, который сбежал на временно оккупированную часть территории Украины и начал работать на Россию.

Во время обысков у задержанных обнаружены телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений. Также СБУ нашла у священника российский паспорт, боеприпасы к автомату Калашникова и холодное оружие.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена (ч. 2 ст. 111);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1, ч. 2 ст. 110):

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. 2, ч. 3 ст. 109);

оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2);

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161).

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Справочно: Религиовед Андрей Смирнов сообщает, что протоиерей Константин Колодка – один из основателей пророссийской боевой организации "Радомир".

ФОТО ИЗ FACEBOOK АНДРЕЯ СМИРНОВА

"Колодка был духовником титушок из "Радомира" и во времена президентства Виктора Януковича был капелланом запорожского "Беркута", – подчеркивает Смирнов.

Активистами ОО "Радомир" были спортсмены, бывшие милиционеры и силовики, бывшие члены Партии регионов и Коммунистической партии Украины, активисты общественной организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Они были организаторами и участниками попытки захвата Запорожской облгосадминистрации и Запорожского облсовета в воскресенье, 13 апреля 2014 года", – отмечает Смирнов.

Во время обысков у представителей Радомира 11 января 2018 года сотрудники запорожской СБУ изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "патриот России", пророссийскую символику и распечатки с текстами антиукраинского содержания.