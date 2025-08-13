Стармер вважає, що завдяки роботі Трампа з’явився шанс завершити війну в Україні

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що завдяки роботі американського президента Дональда Трампа є "шанс" закінчити російсько-українську війну.

Джерело: заява Стармера на засіданні "коаліції рішучих", цитує Sky News, пише "Європейська правда"

Деталі: На початку засідання "коаліції рішучих" прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що для того, щоб будь-яке перемир'я було "тривалим", необхідні гарантії безпеки.

На його думку, саміт американського лідера Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна, який очікується у п'ятницю, 15 серпня, є "надзвичайно важливим".

"Як я особисто сказав президенту Трампу, цей конфлікт триває вже три з половиною роки, і ми не наблизилися до перспективи реального вирішення, реального способу досягнення припинення вогню – і тепер у нас є такий шанс завдяки роботі, яку провів президент", – наголосив Стармер.

Також прем’єр Британії наголосив, що зараз "критичний момент" і що лідери мають "поєднати активну дипломатію з військовою підтримкою України та тиском на Росію".

"Сьогодні ми досягли реального прогресу – раніше відбулася дуже важлива розмова з президентом Трампом щодо гарантій безпеки", – зазначив він.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон після масштабних перемовин за участі європейських лідерів, Зеленського та керівництва США заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім президента України Володимира Зеленського.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи переговори, розповів, які саме позиції донесли у розмові з Трампом. Зокрема обговорювалося те, що "Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення".

"Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", – сказав тоді він.

Зеленський, своєю чергою, розповів, що під час перемовини у різних форматах, обговорювалося питання потенційної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, яка запланована на 15 серпня. Трамп запропонував йому, що після зустрічі на Алясці у них "буде контакт".

