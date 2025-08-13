Стармер считает, что благодаря работе Трампа появился шанс завершить войну в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что благодаря работе американского президента Дональда Трампа есть "шанс" закончить российско-украинскую войну.

Источник: заявление Стармера во время заседания "коалиции решительных", цитирует Sky News, пишет "Европейская правда"

Деталі: В начале заседания "коалиции решительных" премьер-министр Великобритании отметил, что для того, чтобы любое перемирие было "долгосрочным", необходимы гарантии безопасности.

По его мнению, саммит американского лидера Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, который ожидается в пятницу, 15 августа, является "чрезвычайно важным".

"Как я лично сказал президенту Трампу, этот конфликт длится уже три с половиной года, и мы не приблизились к перспективе реального решения, реального способа достижения прекращения огня – и теперь у нас есть такой шанс благодаря работе, которую провел президент", – подчеркнул Стармер.

Также премьер Великобритании подчеркнул, что сейчас "критический момент" и что лидеры должны "сочетать активную дипломатию с военной поддержкой Украины и давлением на Россию".

"Сегодня мы достигли реального прогресса – ранее состоялся очень важный разговор с президентом Трампом о гарантиях безопасности", – отметил он.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон после масштабных переговоров с участием европейских лидеров, Зеленского и руководства США заявил, что территориальные вопросы "не будут предметом переговоров" ни с кем, кроме президента Украины Владимира Зеленского.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя переговоры, рассказал, какие именно позиции донесли в разговоре с Трампом. В частности, обсуждалось то, что "Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной позицией будет линия соприкосновения".

"Юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается", – сказал тогда он.

Зеленский, в свою очередь, рассказал, что во время переговоров в различных форматах обсуждался вопрос потенциальной встречи лидеров США и РФ на Аляске, которая запланирована на 15 августа. Трамп предложил ему, что после встречи на Аляске у них "будет контакт".

