Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ дізнались заяви Трампа під час перемовин із Зеленським та лідерами ЄС

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникСереда, 13 серпня 2025, 19:32
ЗМІ дізнались заяви Трампа під час перемовин із Зеленським та лідерами ЄС
Трамп. фото - getty images

Президент США Дональд Трамп повідомив у середу, 13 серпня, своєму українському візаві Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

Джерело: Axios повідомили двоє обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, 15 серпня очікується зустріч між Трампом та Путіним на Алясці. У середу, 13 серпня, коли проходили масштабні перемовини за участі європейських лідерів, Зеленського та керівництва США, Трамп заявив, що його ціль – досягти перемир'я та кращого розуміння можливості укладення повного мирного договору у російсько-українській війні.

Реклама:

Але президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, які також брали участь у розмові, підтвердили після її закінчення, що Трамп сказав, що хоче спробувати домогтися припинення вогню.

За словами співрозмовника, Зеленський сказав Трампу під час розмови, що "Путіну не можна довіряти". Співрозмовник стверджує, що Трамп сказав лідерам, що вважає, що в рамках мирної угоди буде необхідний обмін територіями. 

"Трамп сказав, що саме Володимир (Зеленський, – Ред.) і Владімір (Путін, – Ред.) повинні обговорювати території між собою, а не він", – сказав співрозмовник.

РЕКЛАМА:

Ще один співрозмовник, який був присутній під час розмови, повідомив, що Макрон зайняв "дуже жорстку" позицію і сказав Трампу, що "зустріч – це дуже велика поступка Путіну". 

"Трампу це не сподобалося", – сказав він.

Також співрозмовник зазначив, що Мерц та генеральний секретар НАТО Марк Рютте були "дуже активними", а прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні "висловила кілька слушних зауважень".

Польський президент Кароль Навроцький, за словами співрозмовника, "нагадав Трампу про битву за Варшаву, яка відбулася рівно 105 років тому, коли Польща разом з українцями воювала проти більшовиків у Росії".

Нагадаємо, у зустрічі брали участь лише частина з усіх лідерів країн ЄС, а зі "східного флангу" НАТО – лише Польща та Фінляндія. Фінляндія є учасницею також "коаліції рішучих", переговори якої розпочалися після пресконференції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і Володимира Зеленського.

Макрон після масштабних перемовин заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім Зеленського.

Мерц, коментуючи переговори, розповів, які саме позиції донесли у розмові з Трампом. Зокрема обговорювалося те, що "Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення".

"Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", – сказав тоді він.

Зеленський, своєю чергою, розповів, що під час перемовини у різних форматах, обговорювалося питання потенційної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, яка запланована на 15 серпня. Трамп запропонував йому, що після зустрічі на Алясці у них "буде контакт".

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

ТрампЄСЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Негайне припинення вогню буде центральною темою зустрічі на Алясці, так говорив Трамп
відеоПерекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: поліція проводить понад 150 обшуків
В ДБР пояснили, чому змінили підозру Шабуніну
У Білорусі заявили, що на навчаннях з РФ складуть план застосування ядерної зброї та "Орєшніка"
фотоРезиденцію Путіна на Валдаї оточили дюжиною систем ППО – ЗМІ
ЄБРР дасть "Нафтогазу" рекордну позику в 500 млн євро, щоби купити газ на зиму
Усі новини...
Трамп
Стармер вважає, що завдяки роботі Трампа з’явився шанс завершити війну в Україні
CBS News: США працюють над організацією зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського наступного тижня
Президентка Єврокомісії позитивно оцінила перемовини з Трампом, Зеленським і лідерами ЄС
Останні новини
19:42
На Харківщині до кінця року обіцяють добудувати 38 підземних шкіл
19:38
Трамп допускає проведення тристоронньої зустрічі із Путіним та Зеленським найближчим часом
19:34
Україна не залежить від жодного маршруту чи постачальника газу – Міненерго
19:32
ЗМІ дізнались заяви Трампа під час перемовин із Зеленським та лідерами ЄС
19:20
У Запоріжжі майже за мільйон гривень продали літак
19:17
Стармер вважає, що завдяки роботі Трампа з’явився шанс завершити війну в Україні
19:17
Уряд Литви планує навчати дітей керувати дронами
19:10
Лідера англійської "рейв-церкви" судять за сексуальне насильство над 13 жінками
18:59
Зеленський та Мерц у Берліні обговорили посилення української ППО
18:56
CBS News: США працюють над організацією зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського наступного тижня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: