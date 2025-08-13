Якщо переговори на Алясці будуть вдалими, Трамп хоче одразу тристоронню зустріч з Зеленським і Путіним

Усі розділи
Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникСереда, 13 серпня 2025, 19:38
Трамп та Зеленський. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі успішної зустрічі на Алясці із лідером РФ Володимиром Путіним – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Трамп сказав після спілкування із Зеленським, лідерами Європейського Союзу та генеральним секретарем НАТО, цитує The Guardian, пише "Європейська правда"

Деталі: Трамп позитивно відізвався про розмову, яка відбулася 13 серпня. 

Американський президент заявив, що "є дуже велика ймовірність", що він проведе із Путіним другу зустріч, "яка буде продуктивнішою за першу, адже перша – це щоб з’ясувати, де ми перебуваємо і що ми робимо".

"Друга зустріч, якщо перша пройде добре, відбудеться швидко. Я хотів би провести її майже одразу. І ми проведемо швидку другу зустріч між президентом Путіним, президентом Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я був присутнім. Це буде зустріч, на якій, можливо, вдасться повністю вирішити питання, але… деякі важливі речі можуть бути досягнуті вже на першій зустрічі – це буде дуже важлива зустріч, яка підготує ґрунт для другої", – заявив Трамп.

Водночас американський президент наголосив, що другої зустрічі взагалі може не відбутися, якщо він вирішить, "що її проводити недоцільно", тому що "не отримає відповідей, які потрібні".

Як писали ЗМІ, Трамп повідомив у середу, 13 серпня, Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля Владіміром Путіним, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.

Раніше писали, що президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

