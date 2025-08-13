Усі розділи
Трамп каже про "дуже суворі наслідки", якщо Путін не погодиться на припинення війни

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникСереда, 13 серпня 2025, 20:07
Трамп каже про дуже суворі наслідки, якщо Путін не погодиться на припинення війни
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "дуже суворі наслідки" для Росії, якщо її лідер Володимир Путін під час зустрічі 15 серпня не погодиться припинити війну в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Трамп заявив, що для Росії "будуть наслідки", якщо вона не погодиться припинити війну в Україні під час зустрічі двох лідерів, яка запланована у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

На запитання, чи це означає нові санкції або мита, Трамп ухилився від відповіді.

"Я не зобов'язаний це говорити. Будуть дуже суворі наслідки", – додав він.

Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці із очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь президент Володимир Зеленський.

Як писали ЗМІ, Трамп повідомив у середу, 13 серпня, Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля Владіміром Путіним, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

