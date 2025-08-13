Трамп каже про "дуже суворі наслідки", якщо Путін не погодиться на припинення війни

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "дуже суворі наслідки" для Росії, якщо її лідер Володимир Путін під час зустрічі 15 серпня не погодиться припинити війну в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Трамп заявив, що для Росії "будуть наслідки", якщо вона не погодиться припинити війну в Україні під час зустрічі двох лідерів, яка запланована у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

На запитання, чи це означає нові санкції або мита, Трамп ухилився від відповіді.

"Я не зобов'язаний це говорити. Будуть дуже суворі наслідки", – додав він.

Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці із очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь президент Володимир Зеленський.

Як писали ЗМІ, Трамп повідомив у середу, 13 серпня, Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля Владіміром Путіним, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.

