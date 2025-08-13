Усі розділи
Генштаб: На Покровському напрямку відбулось 42 бої від початку доби

Тетяна ОлійникСереда, 13 серпня 2025, 22:47
Генштаб: На Покровському напрямку відбулось 42 бої від початку доби
Фото з facebook-сторінки генштабу зсу

На полі бою від початку доби 13 серпня відбулось 118 бойових зіткнень, з них 42 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "На даний час загалом відбулося 118 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 84 керованих бомби. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1674 дрони-камікадзе та здійснили 3820 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень з російськими загарбниками.

РФ двічі атакувала на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська та Фиголівки.

Тричі агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість російських атак у районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили два ворожі штурми.

На Торецькому напрямку досі продовжується боєзіткнення. Наші війська за сьогодні відбили шість ворожих атак в районах Щербинівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили дев’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просуватись вперед поблизу Малинівки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив чотири невдалі спроби просунутися вперед до позицій українських підрозділів.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
