Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 42 боя
На поле боя с начала суток 13 августа произошло 118 боевых столкновений, из них 42 – на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00
Дословно: "В настоящее время в целом произошло 118 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 84 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 1674 дрона-камикадзе и осуществили 3820 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".
Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений с российскими захватчиками.
РФ дважды атаковала на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска и Фиголовки.
Трижды агрессор пытался продвигаться на наши позиции на Купянском направлении вблизи Голубовки.
На Лиманском направлении украинские защитники отразили шесть российских атак в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб, Колодязи и Торское.
На Северском направлении украинские воины отразили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Новоселовки и Переездного.
В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили два вражеских штурма.
На Торецком направлении до сих пор продолжаются боевые столкновения. Наши войска за сегодня отразили шесть вражеских атак в районах Щербиновки, Яблоновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении в течение суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Родинское, Проминь, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили девять вражеских атак вблизи населенных пунктов Малиевка, Толстое, Шевченко и Александроград.
На Гуляйпольском направлении враг предпринял одну попытку продвинуться вперед вблизи Малиновки.
На Приднепровском направлении агрессор совершил четыре неудачные попытки продвинуться вперед к позициям украинских подразделений.