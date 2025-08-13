Все разделы
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 42 боя

Татьяна ОлейникСреда, 13 августа 2025, 22:47
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 42 боя
Фото с facebook-страницы генштаба сзу

На поле боя с начала суток 13 августа произошло 118 боевых столкновений, из них 42 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "В настоящее время в целом произошло 118 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 84 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 1674 дрона-камикадзе и осуществили 3820 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений с российскими захватчиками.

РФ дважды атаковала на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска и Фиголовки.

Трижды агрессор пытался продвигаться на наши позиции на Купянском направлении вблизи Голубовки.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили шесть российских атак в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб, Колодязи и Торское.

На Северском направлении украинские воины отразили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Новоселовки и Переездного.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили два вражеских штурма.

На Торецком направлении до сих пор продолжаются боевые столкновения. Наши войска за сегодня отразили шесть вражеских атак в районах Щербиновки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Родинское, Проминь, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили девять вражеских атак вблизи населенных пунктов Малиевка, Толстое, Шевченко и Александроград.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял одну попытку продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил четыре неудачные попытки продвинуться вперед к позициям украинских подразделений.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
