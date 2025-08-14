Усі розділи
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: РФ запускала балістичні ракети

Іван Д'яконовЧетвер, 14 серпня 2025, 01:04
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: РФ запускала балістичні ракети
мапа: alerts.in.ua

У ніч на 14 серпня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через застосування Росією балістичного озброєння.

Джерело: КМВА, Повітряні сили ЗСУ, мапа тривог

Дослівно КМВА: "Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття!"

Деталі: За повідомленням ПС, російські війська здійснили пуск ракет з Курська. Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Хотінь.

Оновлено: О 01:23 військові повідомили про відбій загрози балістичного озброєння. 

повітряна тривогаракетний ударросійсько-українська війна
