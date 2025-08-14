У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: РФ запускала балістичні ракети
Четвер, 14 серпня 2025, 01:04
У ніч на 14 серпня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через застосування Росією балістичного озброєння.
Джерело: КМВА, Повітряні сили ЗСУ, мапа тривог
Дослівно КМВА: "Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття!"
Деталі: За повідомленням ПС, російські війська здійснили пуск ракет з Курська. Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Хотінь.
Оновлено: О 01:23 військові повідомили про відбій загрози балістичного озброєння.