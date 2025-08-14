У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: РФ запускала балістичні ракети

У ніч на 14 серпня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через застосування Росією балістичного озброєння.

Джерело: КМВА, Повітряні сили ЗСУ, мапа тривог

Дослівно КМВА: "Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття!"

Деталі: За повідомленням ПС, російські війська здійснили пуск ракет з Курська. Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Хотінь.

Оновлено: О 01:23 військові повідомили про відбій загрози балістичного озброєння.