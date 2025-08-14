Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: РФ запускала баллистические ракеты

Иван ДьяконовЧетверг, 14 августа 2025, 01:04
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: РФ запускала баллистические ракеты
карта: alerts.in.ua

В ночь на 14 августа в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за применения Россией баллистического вооружения.

Источник: КГВА, Воздушные силы ВСУ, карта тревог

Дословно КМВА: "Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие!"

Реклама:

Детали: По сообщению ВС, российские войска осуществили пуск ракет из Курска. Скоростная цель в Сумской области курсом на Хотинь.

Обновлено: В 01:23 военные сообщили об отбое угрозы баллистического вооружения.

воздушная тревогаракетный ударроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 42 боя
В Украине определили дату окончательного отключения 3G
Трамп говорит о "очень суровых последствиях", если Путин не согласится на прекращение войны
Правительство разрабатывает программу поддержки для 6,6 миллионов украинцев: детали
Зеленский: Немедленное прекращение огня будет центральной темой встречи на Аляске. Так говорил Трамп
видеоПерекрытие каналов переправки мужчин за границу: полиция проводит более 150 обысков
Все новости...
воздушная тревога
Россияне атаковали 48-ю БПЛА и "Искандерами": 12 дронов и 3 ракеты попали в цель
В Киеве и ряде областей объявляли воздушнаю тревогу из-за угрозы баллистики
По всей Украине звучала тревога из-за взлета носителя "Кинжала"
Последние новости
02:17
МИД Франции: Трамп потребует от Путина безусловного прекращения огня
01:04
обновленоВ Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: РФ запускала баллистические ракеты
00:50
США впервые присоединились к встрече "Коалиции желающих" накануне переговоров Трампа и Путина
00:18
футболЗабарный празднует: ПСЖ на характере одолел Тоттенхэм в Суперкубке УЕФА
23:59
В "Азове" рассказали о потерях РФ на Покровском направлении
23:33
Новости экономики 13 августа: комплексная поддержка прифронтовых регионов, дата отключения 3G в Украине
23:23
В Австрии биолог назвал новый вид моли в честь жены к 42-й годовщине брака
23:11
Чехия открыла дипломатическое представительство страны в Днепре
22:57
"Мы совершенно не готовы к катастрофе": интервью с актерами Фениксом, Паскалем, Стоун и Батлером
22:57
США временно сняли санкции с российских транзакций, необходимых для подготовки встречи на Аляске
Все новости...
Реклама:
Реклама: