В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: РФ запускала баллистические ракеты

В ночь на 14 августа в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за применения Россией баллистического вооружения.

Источник: КГВА, Воздушные силы ВСУ, карта тревог

Дословно КМВА: "Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие!"

Детали: По сообщению ВС, российские войска осуществили пуск ракет из Курска. Скоростная цель в Сумской области курсом на Хотинь.

Обновлено: В 01:23 военные сообщили об отбое угрозы баллистического вооружения.