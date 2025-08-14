В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: РФ запускала баллистические ракеты
Четверг, 14 августа 2025, 01:04
В ночь на 14 августа в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за применения Россией баллистического вооружения.
Источник: КГВА, Воздушные силы ВСУ, карта тревог
Дословно КМВА: "Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие!"
Реклама:
Детали: По сообщению ВС, российские войска осуществили пуск ракет из Курска. Скоростная цель в Сумской области курсом на Хотинь.
Обновлено: В 01:23 военные сообщили об отбое угрозы баллистического вооружения.