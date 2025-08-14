В Польщі затримали українського підлітка, який вчиняв диверсії на замовлення Росії
Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало 17-річного громадянина України, ймовірно завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності.
Джерело: міністр внутрішніх справ і координатор польських спецслужб Томаш Семоняк, канцелярія прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, TVN 24
Деталі: Семоняк повідомив, що затриманий підліток "плюндрував пам’ятники жертвам УПА та громадські будівлі антипольськими написами" за наказом іноземної розвідки. За словами міністра, такі дії мали на меті "розпалювання напруженості між поляками й українцями".
"Цього молодого українця завербували іноземні спецслужби. Кращого подарунка для росіян не знайти", – прокоментував затримання підлітка прем’єр-міністр Польщі.
Він додав, що це не перший випадок, коли Росія вербує українців і білорусів для провокацій у Польщі.
"Пам’ятаймо, що майже в кожному з таких випадків саме Росія стоїть за спробами розпалити конфлікти й антипольські настрої в Україні та антиукраїнські – в Польщі", – підкреслив Туск.
Передісторія:
- 12 серпня Туск звинуватив Росію у спробах розсварити Варшаву та Київ. Він заявив, що антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій Путіна.
- 13 серпня стало відомо, що прокуратура Польщі передала до суду обвинувальний акт проти шести членів організованого злочинного угруповання, яким інкримінують диверсійну діяльність в інтересах іноземної держави.
- У лютому 2025 року у Польщі на 8 років засудили українця за підготовку диверсій на користь Росії.