В Польщі затримали українського підлітка, який вчиняв диверсії на замовлення Росії

Іван Д'яконовЧетвер, 14 серпня 2025, 04:51
Фото: X/JacekDobrzynski

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало 17-річного громадянина України, ймовірно завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності.

Джерело: міністр внутрішніх справ і координатор польських спецслужб Томаш Семоняк, канцелярія прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, TVN 24

Деталі: Семоняк повідомив, що затриманий підліток "плюндрував пам’ятники жертвам УПА та громадські будівлі антипольськими написами" за наказом іноземної розвідки. За словами міністра, такі дії мали на меті "розпалювання напруженості між поляками й українцями".

"Цього молодого українця завербували іноземні спецслужби. Кращого подарунка для росіян не знайти", – прокоментував затримання підлітка прем’єр-міністр Польщі.

Він додав, що це не перший випадок, коли Росія вербує українців і білорусів для провокацій у Польщі.

"Пам’ятаймо, що майже в кожному з таких випадків саме Росія стоїть за спробами розпалити конфлікти й антипольські настрої в Україні та антиукраїнські – в Польщі", – підкреслив Туск.

Передісторія: 

