Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше задержали украинского подростка, который совершал диверсии по заказу России

Иван ДьяконовЧетверг, 14 августа 2025, 04:51
В Польше задержали украинского подростка, который совершал диверсии по заказу России

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало 17-летнего гражданина Украины, вероятно завербованного российскими спецслужбами для диверсионной деятельности.

Источник: министр внутренних дел и координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, канцелярия премьер-министра Польши Дональда Туска, TVN 24

Детали: Семоняк сообщил, что задержанный подросток "разрушал памятники жертвам УПА и общественные здания антипольскими надписями" по приказу иностранной разведки. По словам министра, такие действия имели целью "разжигание напряженности между поляками и украинцами".

Реклама:

"Этого молодого украинца завербовали иностранные спецслужбы. Лучшего подарка для россиян не найти", – прокомментировал задержание подростка премьер-министр Польши.

Он добавил, что это не первый случай, когда Россия вербует украинцев и белорусов для провокаций в Польше.

"Помним, что почти в каждом из таких случаев именно Россия стоит за попытками разжечь конфликты и антипольские настроения в Украине и антиукраинские – в Польше", – подчеркнул Туск.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 12 августа Туск обвинил Россию в попытках поссорить Варшаву и Киев. Он заявил, что антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий Путина.
  • 13 августа стало известно, что прокуратура Польши передала в суд обвинительный акт против шести членов организованной преступной группировки, которым инкриминируют диверсионную деятельность в интересах иностранного государства.
  • В феврале 2025 года в Польше на 8 лет приговорили украинца за подготовку диверсий в пользу России.

ПольшаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Беспилотники атаковали Волгоград: на НПЗ вспыхнули пожары
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 42 боя
В Украине определили дату окончательного отключения 3G
Трамп говорит о "очень суровых последствиях", если Путин не согласится на прекращение войны
Правительство разрабатывает программу поддержки для 6,6 миллионов украинцев: детали
Зеленский: Немедленное прекращение огня будет центральной темой встречи на Аляске. Так говорил Трамп
Все новости...
Польша
Посол Украины отреагировал на инцидент с флагом УПА на концерте Коржа в Варшаве
Без ракет, но... Страх, вина и удар по достоинству – что тревожит украинских беженцев
Туск считает возможной "заморозку" войны РФ против Украины
Последние новости
05:48
Украинские военные получили первые 1000 FPV-дронов благодаря системе DOT-Chain Defence
05:31
ОВА: В Покровске остаются более тысячи человек, эвакуация возможна только при поддержке ВСУ
04:51
В Польше задержали украинского подростка, который совершал диверсии по заказу России
03:58
Беспилотники атаковали Волгоград: на НПЗ вспыхнули пожары
02:57
Лидеры "коалиции желающих": Россия не имеет права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО
02:17
МИД Франции: Трамп потребует от Путина безусловного прекращения огня
01:04
обновленоВ Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: РФ запускала баллистические ракеты
00:50
США впервые присоединились к встрече "Коалиции желающих" накануне переговоров Трампа и Путина
00:18
футболЗабарный празднует: ПСЖ на характере одолел Тоттенхэм в Суперкубке УЕФА
23:59
В "Азове" рассказали о потерях РФ на Покровском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: