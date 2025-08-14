В Польше задержали украинского подростка, который совершал диверсии по заказу России
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало 17-летнего гражданина Украины, вероятно завербованного российскими спецслужбами для диверсионной деятельности.
Источник: министр внутренних дел и координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, канцелярия премьер-министра Польши Дональда Туска, TVN 24
Детали: Семоняк сообщил, что задержанный подросток "разрушал памятники жертвам УПА и общественные здания антипольскими надписями" по приказу иностранной разведки. По словам министра, такие действия имели целью "разжигание напряженности между поляками и украинцами".
"Этого молодого украинца завербовали иностранные спецслужбы. Лучшего подарка для россиян не найти", – прокомментировал задержание подростка премьер-министр Польши.
Он добавил, что это не первый случай, когда Россия вербует украинцев и белорусов для провокаций в Польше.
"Помним, что почти в каждом из таких случаев именно Россия стоит за попытками разжечь конфликты и антипольские настроения в Украине и антиукраинские – в Польше", – подчеркнул Туск.
Предыстория:
- 12 августа Туск обвинил Россию в попытках поссорить Варшаву и Киев. Он заявил, что антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий Путина.
- 13 августа стало известно, что прокуратура Польши передала в суд обвинительный акт против шести членов организованной преступной группировки, которым инкриминируют диверсионную деятельность в интересах иностранного государства.
- В феврале 2025 года в Польше на 8 лет приговорили украинца за подготовку диверсий в пользу России.