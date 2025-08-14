В Польше задержали украинского подростка, который совершал диверсии по заказу России

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало 17-летнего гражданина Украины, вероятно завербованного российскими спецслужбами для диверсионной деятельности.

Источник: министр внутренних дел и координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, канцелярия премьер-министра Польши Дональда Туска, TVN 24

Детали: Семоняк сообщил, что задержанный подросток "разрушал памятники жертвам УПА и общественные здания антипольскими надписями" по приказу иностранной разведки. По словам министра, такие действия имели целью "разжигание напряженности между поляками и украинцами".

"Этого молодого украинца завербовали иностранные спецслужбы. Лучшего подарка для россиян не найти", – прокомментировал задержание подростка премьер-министр Польши.

Он добавил, что это не первый случай, когда Россия вербует украинцев и белорусов для провокаций в Польше.

"Помним, что почти в каждом из таких случаев именно Россия стоит за попытками разжечь конфликты и антипольские настроения в Украине и антиукраинские – в Польше", – подчеркнул Туск.

Предыстория: