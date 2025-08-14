ДБР: Командир військової частини створив "командний пункт на папері" для заробітку на виплатах

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Чернігівщині та трьом його підлеглим офіцерам: за даними слідства, вони заробляли на незаконному оформлені виплат солдатам, які нібито працювали у вигаданому штабі.

Деталі: За даними слідства, у 2024 році командир створив "на папері" окремий командний пункт, де нібито перебували на чергуваннях 14 військовослужбовців. Насправді жодних обов’язків вони не виконували — майже рік проводили час на власний розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду у розмірі 2 тисячі гривень за кожен "наряд". Після отримання коштів військові передавали частину грошей командиру та його спільникам.

П’ятеро з цих військових виконували для керівника частини особисті роботи: ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок на тій же ділянці та облаштовували квартиру, що належала його сину.

Крім того, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини.

Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд.

Внаслідок протиправної схеми, за даними ДБР, держава зазнала збитків на понад 2 млн грн.

Чотирьом офіцерам повідомили про підозру в злочинах, скоєних у складі організованої групи:

командиру військової частини за зловживання владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України.)

начальнику відділу зберігання військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

старшому геодезисту відділу зберігання військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

картографу картографічного відділу військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України

Санкція ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років, ст. 426-1 КК України - до 12 років ув’язнення.

У Бюро додають, що суд наклав арешти на майно фігурантів.