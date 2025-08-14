Все разделы
ГБР: Командир воинской части создал "командный пункт на бумаге" для заработка на выплатах

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 августа 2025, 09:40
ГБР: Командир воинской части создал командный пункт на бумаге для заработка на выплатах
фото ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Черниговской области и трем его подчиненным офицерам: по данным следствия, они зарабатывали на незаконном оформлении выплат солдатам, которые якобы работали в вымышленном штабе.

Источник: ГБР

Детали: По данным следствия, в 2024 году командир создал "на бумаге" отдельный командный пункт, где якобы находились на дежурстве 14 военнослужащих. На самом деле никаких обязанностей они не выполняли – почти год проводили время по своему усмотрению, но получали за это дополнительное денежное вознаграждение в размере 2 тысяч гривен за каждый "наряд". После получения средств военные передавали часть денег командиру и его сообщникам.

Пятеро из этих военных выполняли для руководителя части личные работы: ремонтировали его частную усадьбу, строили гостевой дом на том же участке и обустраивали квартиру, принадлежавшую его сыну.

Кроме того, командир способствовал уклонению от службы еще одному военному, который в рабочее время зарабатывал на ремонте автомобилей недалеко от части.

Остальные солдаты просто проводили время службы по своему усмотрению.

В результате противоправной схемы, по данным ГБР, государство понесло убытки на сумму более 2 млн грн.

Четырем офицерам сообщили о подозрении в преступлениях, совершенных в составе организованной группы:

командиру воинской части за злоупотребление властью или служебным положением (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины).

  • начальнику отдела хранения воинской части по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.
  • старшему геодезисту отдела хранения воинской части по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.
  • картографу картографического отдела воинской части по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Санкция ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, ст. 426-1 УК Украины - до 12 лет заключения.

В Бюро добавляют, что суд наложил аресты на имущество фигурантов.

 

ГБРармиякоррупция
