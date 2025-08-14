УДОшник за гроші намагався вивезти мобілізованого з навчального центру – джерело

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру військовослужбовцю державного органу правоохоронних органів спеціального призначення, який за гроші вивіз мобілізованого з навчального центру аби той уникнув служби.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела "Української правди", підозру отримав співробітник Управління державної охорони.

У липні 2025 року військовослужбовець домовився через знайомих у військовій частині вивести курсанта з території в/ч. За таку послугу обіцяв заплатити 4 тисячі доларів. До справи він залучив заступника командира цієї ж частини. У визначений час офіцер вивів молодого чоловіка за межі військового об’єкту, де інший співучасник чекав його на своєму автомобілі.

Правоохоронці зупинили автомобіль, що рухався в бік Києва, і затримали мобілізованого та його "помічника". У машині знайшли службове посвідчення, гроші, військову форму та інші документи.

Військовослужбовцю оголосили підозру в наданні хабаря (ч. 1 ст. 369 КК України), а курсанту навчального центру – у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).

Заступник командира діяв під контролем правоохоронців. Слідчі також перевіряють, чи міг затриманий бути причетний до вивезення інших людей з військових частин і навчальних центрів на Чернігівщині.

Згідно з повідомленням прокуратури, підозрюваним обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.