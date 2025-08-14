Сотрудник УГО за деньги пытался вывезти мобилизованного из учебного центра – источник

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении военнослужащему государственного органа правоохранительных органов специального назначения, который за деньги вывез мобилизованного из учебного центра, чтобы тот избежал службы.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны центрального региона, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника "Украинской правды", подозрение получил сотрудник Управления государственной охраны.

В июле 2025 года военнослужащий договорился через знакомых в воинской части вывести курсанта с территории в/ч. За такую услугу обещал заплатить 4 тысячи долларов. К делу он привлек заместителя командира этой же части. В назначенное время офицер вывел молодого человека за пределы военного объекта, где другой соучастник ждал его в своем автомобиле.

Правоохранители остановили автомобиль, который двигался в сторону Киева, и задержали мобилизованного и его "помощника". В машине нашли служебное удостоверение, деньги, военную форму и другие документы.

Военнослужащему объявили подозрение в даче взятки (ч. 1 ст. 369 УК Украины), а курсанту учебного центра – в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Заместитель командира действовал под контролем правоохранителей. Следователи также проверяют, мог ли задержанный быть причастен к вывозу других людей из воинских частей и учебных центров в Черниговской области.

Согласно сообщению прокуратуры, подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.