В найближчі дні в Україні буде сонячно, а в неділю прийдуть дощі  

У п’ятницю та суботу в Україні очікується тепла і сонячна погода, а в неділю на заході і в центрі пройдуть короткочасні дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "15-16 серпня в Україні без опадів. Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та півдні країни до 20°; вдень 23-29°, в більшості західних областей та у південній частині 26-32°, на Закарпатті сильна спека 35°".

Деталі: У столиці в п’ятницю та суботу без опадів, вночі 14-16°, вдень до +28°, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У неділю в північних, більшості західних та місцями центральних областях короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град і шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Температура вночі 14-20°; вдень 27-34°, у західних, північних та Вінницькій областях 22-28°, на Закарпатті до 30°.

У Києві 17 серпня вночі без опадів, 17-19°, вдень короткочасний дощ, 25-27°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.