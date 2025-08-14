Все разделы
В ближайшие дни в Украине будет солнечно, а в воскресенье придут дожди

Ирина БалачукЧетверг, 14 августа 2025, 13:47
В ближайшие дни в Украине будет солнечно, а в воскресенье придут дожди
Фото иллюстративное с pixabay.com

В пятницу и субботу в Украине ожидается теплая и солнечная погода, а в воскресенье на западе и в центре пройдут кратковременные дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "15-16 августа в Украине без осадков. Температура ночью 11-16°, на Закарпатье и юге страны до 20°; днем 23-29°, в большинстве западных областей и в южной части 26-32°, на Закарпатье сильная жара 35°".

Детали: В столице в пятницу и субботу без осадков, ночью 14-16°, днем до +28°, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В воскресенье в северных, большинстве западных и местами центральных областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-20°; днем 27-34°, в западных, северных и Винницкой областях 22-28°, на Закарпатье до 30°.

В Киеве 17 августа ночью без осадков, 17-19°, днем кратковременный дождь, 25-27°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

