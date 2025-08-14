Усі розділи
Довічний термін отримав росіянин, який розстріляв двох мирних людей під Куп'янськом

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 серпня 2025, 13:47
Довічний термін отримав росіянин, який розстріляв двох мирних людей під Куп'янськом
Артем Куліков. фото прокуратури

Довічне термін ув’язнення отримав ще російський військовий, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення України: він розстріляв двох мешканців Харківщини, які перебували на фронтовій території.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними спецслужби, йдеться про 21-річного російського рецидивіста Артема Кулікова, який воював на посаді стрільця 23-ї мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії РФ.

У жовтні 2024 року Сили оборони взяли його у полон під час боїв на Куп’янському напрямку.

 

До лав збройних сил країни-агресора він мобілізувався наприкінці серпня 2024 року з Нижегородської тюрми, де відбував покарання за розбій та крадіжки.

Після нетривалої підготовки у навчальному центрі його направили на східний фронт атакувати позиції українських військ у прикордонних районах Харківщини.

Під час спроб захоплення одного із селищ Куп’янського району Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися із зони бойових дій.

Як встановило розслідування, окупанти намагалися "вибити" з потерпілих інформацію про місця дислокації Сил оборони.

Не отримавши відомостей, Куліков 8 жовтня 2024 року по рації отримав наказ від свого безпосереднього командира з позивним "Гриф", особа якого наразі встановлюється, вбити бранців. Військовий РФ зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків. Унаслідок вогневого ураження обидва потерпілих загинули на місці.

На допиті окупант дав викривальні покази на своїх командирів, які віддають накази на вбивства цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України, зазначають у спецслужбі.

На підставі зібраних Службою безпеки України доказів колегія суддів визнала Кулікова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

В ході судового розгляду засуджений визнав свою вину, зазначають в ОГП.

воєнні злочиниРосіясудвійна
